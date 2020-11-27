30 بانوشاً في سباق غنتوت الشراعي اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام على كورنيش أبوظبي اليوم سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الجولة الثالثة لهذه الفئة التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، يشهد السباق مشاركة 30 بانوشاً شراعياً من مختلف أنحاء الدولة، ويتنافس البحارة لمسافة ثمانية أميال بحرية للحصول على جوائز قيمتها 450 ألف درهم خصصها النادي للفائزين بالمراكز الأولى.

ويحصل البطل على 30 ألف درهم جائزة مالية، حيث تهدف هذه الجوائز إلى تحفيز الشباب على المشاركة، خاصة وأن فئة البوانيش تعنى بشكل أكبر بالشباب الصغير.

وتسلم النادي خلال الأيام الماضية نتائج فحوص فيروس كورونا، التي خضع لها جميع المشاركين وكذلك العاملين في الأمور المتعلقة بالحدث.

وأكد النادي على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال السباق، أهمها أن لا تقل المسافة بين كل بانوش والآخر عن عشرين متراً.

من جهته طالب ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي للنادي، جميع المشاركين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في ممارسة الأنشطة الرياضية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تنظيم النادي لأربعة سباقات منها اثنان للفئة نفسها ومثلهما لفئة 43 قدماً وشهد السباقات مشاركة واسعة والتزاماً تاماً من الجميع.

وشدد على أن البوانيش تعد الأساس الذي يتم عليه بناء البحار وتدريبه وتأهيله للمشاركة في السباقات الكبرى.

ووجه المهيري الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على دعم سموه الدائم ورعاية سموه لمختلف السباقات التي ينظمها النادي، مؤكداً أن دعم سموه هو الرافد الأساسي لكل النجاحات التي تتحقق على أرض الواقع.

كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان على توفير كافة متطلبات النجاح.