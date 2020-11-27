«ند الشبا» بطلاً لكأس الوثبة في بلجيكا

جلين (الاتحاد)

توج «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، والذي أقيم أمس الأول بمضمار دو مونس جلين البلجيكي.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

واجتمع للسباق البالغ طوله 1500 متر البالغ جائزته المالية 5 آلاف يورو، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ولم يجد البطل أي مقاومة تذكر من منافسيه.

وأكد المهر «ند الشبا» الذي ينحدر من نسل «مجد العرب» والفرس «قصور»، أنه على قدر التحدي حين تفوق بفارق 5 أطوال، ودون مجهود على أقرب منافسيه المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا.

وسجل «ند الشبا» البالغ من العمر 3 سنوات زمناً وقدره 1:43:56 دقيقة، في مسافة 1500 متر، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «رنا» لبيتر ديكرس، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آنا فان دين تروست.