«سلة الشارقة» يتحدى شباب الأهلي

علي معالي (دبي)

يحل فريق الشارقة ضيفاً على شباب الأهلي الليلة في الجولة الخامسة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي لدوري الرجال لكرة السلة، وهي المواجهة الأولى بين القطبين الكبيرين في اللعبة، بعد أن خطف «الملك» لقب الدوري من «الفرسان» في نهاية الموسم الماضي، بعد غياب 16 عاماً عن منصة الدوري.

ويتطلع الفريقان الليلة إلى الفوز وحصد نقطتي المباراة واعتلاء صدارة المجموعة الأولى، التي تشهد ديربي الوصل والنصر، على أن تستضيف صالتا العين وبني ياس مباراتي المجموعة الثانية، التي تجمع بني ياس وضيفه الظفرة، ويحل الجزيرة ضيفاً على العين.

ويسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والارتقاء إلى النقطة الثامنة، فيما ينشد الشارقة انتصاره الثالث وتعويض خسارته في الجولة الثانية أمام النصر، مما يمنح الملك وفي حال الفوز الارتقاء إلى النقطة السابعة واعتلاء الصدارة، وبالتالي فض شراكته مع البطائح الوصيف خصوصاً أن الأخير يحصل على راحة في هذه الجولة، بعد أن أنهى في الجولة الماضية مبارياته في ذهاب الدور التمهيدي.

وفي لقاء الجارين، يسعى الوصل والنصر للسيطرة على المركز الثالث.

وفي مباريات المجموعة الثانية، يتحفز الظفرة وبني ياس لفض الشراكة على صعيد النقطة الخامسة والمركز الثاني، وبشعار الانتصار الأول، يدخل فريقا الجزيرة والعين لقائهما حسم الصراع على صعيد المركز الأخير ورصيد الثلاث نقاط، خصوصاً أن كلا الفريقين تعرض للهزيمة في المباريات الثلاث الماضية.