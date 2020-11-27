«فعالية الجري» تحول دبي إلى ميدان رياضي

دبي (الاتحاد)

سجّل تحدي دبي للياقة 2020 ظاهرة لافتة بمشاركة أكثر من 100.00 شخص في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي، الفعالية الأكبر من نوعها، والتي أتاحت للمشاركين من كافة الأعمار الجري أو الهرولة أو المشي لمسافات مختلفة ضمن المسارات التي فضّلوا الانطلاق منها في مواقع مختلفة حول المدينة، حيث غلب الحماس على المشاركين الذين سعوا إلى تقديم أفضل أداء لديهم ضمن أجواء ممتعة ومسلية. وطغى اللون الأصفر على الجماهير الذين ارتدوا القميص الرسمي لتحدي دبي للجري.

كما أتاحت الفعالية للجميع الاحتفاء بالإنجازات، التي حققوها خلال تحدي دبي للياقة بدءاً من العدائين المتمرّسين، الذين أرادوا تسجيل أرقام قياسية جديدة وصولاً إلى الأطفال الذين شاركوا في التحدي على طريقتهم.

وساهم المشاركون في الفعالية في جمع مبلغ كبير لصالح حملة «التعليم دون انقطاع»، التي تنظمها «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ووزارة التربية والتعليم، لدعم الطلاب الذين تأثرت مسيرتهم التعليمية بتحديات هذا العام. وستسهم التبرعات التي تمّ جمعها في تزويد طلاب الإمارات من الأسر ذات الدخل المنخفض بالأجهزة الإلكترونية اللازمة لمواصلة دراستهم من المنزل. وقد عبّر منظمو الحدث عن امتنانهم الخالص لكل عدّاء وداعم وراعٍ ساهم في هذه الحملة النبيلة.