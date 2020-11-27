حصرياً عبر «AD Fight» إلى 4 ملايين متابع: تايسون وجونز.. تحدي العمالقة

أبوظبي (الاتحاد)

تبث اليوم قناة «AD Fight» الجديدة، إحدى قنوات أبوظبي الرياضية التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي المواجهة الاستعراضية المرتقبة بين أسطورة الملاكمة مايك تايسون وغريمه روي جونز جونيور في الثامنة صباحاً بتوقيت الإمارات.

وتشكل قناة «AD Fight» إضافة مميزة من خلال إتاحتها المحتوى الحصري لما يزيد على 4.2 مليون مشاهد من عشاق الرياضات القتالية في الإمارات، وهي القناة التي تبث لمشتركي e life.

وتحظى مواجهة تايسون وجونز باهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، التي سلطت الضوء على النزال المرتقب بين العملاقين، مايك تايسون وروي جونز «جونيور»، وأبدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية اهتمامها بتلك المواجهة الكبرى، التي تجمع ملاكمين أسطوريين، تجاوز كلاهما الخمسين من عمره، وقالت إن تايسون يعود إلى حلبات الملاكمة بعد 15 عاماً، حيث خضع الملاكم الأميركي الأسطوري لنظام تدريبي شاق وقاسٍ، ليستعيد جزءًا من قدراته القتالية السابقة، التي أدهشت العالم قبل ما يزيد على 30 عاماً، عندما حصد «الرجل الحديدي» لقبه الأول بطلاً للعالم في الوزن الثقيل للمحترفين، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، وبقى رقمه صامداً، كأصغر بطل عالمي عبر التاريخ.

وأشارت «ميرور» إلى أن المواجهة خُطّط لإقامتها في سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيلها لمنح الأسطورتين فرصة الاستعداد كاملة لخوض هذا النزال، الذي لم يحدث مطلقاً خلال فترة لعبهما الأولى، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، وتوقعت الصحيفة أن يتابع الملايين حول العالم هذا الحدث الكبير، عبر شاشات التليفزيون، في ظل قلة عدد المشجعين حول الحلبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

صحيفة «ماركا» الإسبانية نشرت تقريراً شاملاً حول موعد وقواعد وجوائز النزال العالمي، وأكدت على العمل بقاعدة الضربة القاضية الفنية، على أن يتم إيقاف القتال فور حدوث إصابة أو نزف لأحد الملاكمين، ويبدو الاهتمام كبيراً بعدم تعرض أي منهما للخطر، خاصة في هذا العمر المتقدم، وفي النهاية يحصل الفائز على «حزام خاص» تم تصنيعه من أجل هذه المواجهة، ونقلت «ماركا» عن بعض المصادر تخصيص 10 ملايين دولار لتايسون، مقابل خوض هذا النزال، في حين يحصد جونز 3 ملايين.