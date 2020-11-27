كأس حمدان بن راشد للخيول يجتذب النخبة

الشارقة (الاتحاد)

يحتضن مضمار الشارقة لونجين عصر اليوم السبت، أهم بطولاته للخيول المهجنة الأصيلة على لقب كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في الشوط الخامس والرئيس، ويضم الحفل 5 أشواط أخرى للخيول العربية الأصيلة.

ويشارك في الحفل الثاني 87 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 400 ألف درهم برعاية لونجين.

ويسعى الجواد غير المهزوم في آخر مشاركتين «انتولد سيكرت»، لمواصلة انتصاراته، في الشوط الرئيس لمسافة 1700 متر «شروط»، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها المالية 200 ألف درهم.

ويدفع المدرب دوج واتسون بثلاثة خيول يتصدرها «جولدن جول» و«نيتيف ابيل» و«جالفنايز»، فيما يسعى «مايستري لاند»، و«دلالات»، و«مدلل» لخطف الفوز من ابرز الخيول المرشحة.

ويعد «أيه أف مقنع» الذي حل بالمركز الثالث في أول ظهور له في الشارقة، أقوى الخيول المرشحة في الافتتاح المخصص للخيول المبتدئة «إنتاج محلي»، لمسافة 1200 متر، ويتنافس فيه 16 خيلاً، وينافس أيضاً «رضوان» و«قاسم».

وتواجه «جمرة»، نخبة من المهرات في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، أبرزها «دجى مجان» و«أشجان» صاحبة المركز الثاني الشهر الماضي في الشارقة.

ومن أبرز الخيول المشاركة في الشوط الثالث على مسافة 1000 متر، «أيه أف ميقات» صاحب الفوز في الشارقة الشهر الماضي، ومن أقوى منافسيه «يا سلام» و«إنذار».

ويبرز «أيه أف مزمار» بقيادة اشتيبان مازور، في الشوط الرابع المخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 2000 متر، ويضم 11 خيلاً، وينافسه «ثامر» و«معالي».

ويقود «جبار»، التنافس في الشوط السادس والختامي المخصص للخيول في سن أربع سنوات وما فوق على مسافة 1700 متر، ويتنافس فيه 14 خيلاً، أبرزها «أيه أف فخامة»، و«أطياب».



الترشيحات

1- مقنع - رضوان - قاسم

2- جمرة - أشجان - دجي مجان

3- ميقات - يا سلام - إنذار

4- مزمار - معالي - ثامر

5- انتولد سيكرت - جولدن جول - جالفنايز

6- جبار - فخامة - أطياب