ثنائية لخيول حمدان بن راشد بمضمار جبل علي

دبي (الاتحاد)

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ثنائية لافتة في السباق الثالث لمضمار جبل علي «ند الشبا» الذي أقيم أمس، وتألف من 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة.

وبدأ «مسالي» بإشراف دوج واتسون وقيادة بات دوبس، الفوز بلقب بنك دبي التجاري لمسافة 1400 متر، ومسجلاً 1:26:76 دقيقة.

وجاءت الثنائية عبر «المرعب» بإشراف علي راشد الرايحي، وقيادة دين اونيل، في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الرضا للتأمين، وقطع الفائز المسافة بزمن قدره 1:26:67 دقيقة.

وتوج الجواد «امبريزون» لبورسلي ريسنج وبإشراف راشد بورسلي وقيادة فابريس فيرون بطلاً للشوط الثالث على لقب سباق الشركة العربية الإسكندينافية للتأمين «سكانا» لمسافة 1200 متر، وقطع البطل المسافة بزمن قدره 1:14:64 دقيقة.

وانتزع الجواد «راهي» لهالف ألك سيندكيت، بإشراف جابر رمضان، وقيادة ادري دو فريز، جائزة الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، على لقب مزارع شادويل وسجل زمناً وقدره 1:00:54 دقيقة.

وبفارق انف خطف «كروس ذا اوشن» للبشير سالم الحراري، بإشراف ساتيش سيمار، وقيادة ريتشارد مولن، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، على لقب سباق اس آي اس البريطانية، وقطع المسافة بزمن قدره 1:02:41 دقيقة ورسمت «سعادة» البسمة لمالكيها البيت المتوحد، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة فرناندو جارا، وعزفت لحن الختام في الشوط السادس لمسافة 1950 متر على لقب سباق مركز دبي العقاري، وقطعت المسافة بزمن قدره 2:01:85 دقيقة.