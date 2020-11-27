منتخب الناشئين.. حلم مونديال اليد

رضا سليم (دبي)

بدأ منتخب الناشئين لكرة اليد التجهيز للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي ستقام في كازاخستان بالفترة من 1 إلى 12 مارس 2021 والمؤهلة لكأس العالم في اليونان، وذلك خلال التجمع الأسبوعي بنادي الحمرية، والذي يستمر لمدة 3 أيام أسبوعين، حيث يتم تجميع اللاعبين في الفندق والتدريب على فترتين بالصالة، ومن المنتظر أن يقيم المنتخب معسكراً داخلياً خلال شهر ديسمبر المقبل ولمدة أسبوعين، يتخلله لعب مباريات مع فرق الرجال.

وأكد قاسم عاشور مدرب المنتخب، أن القائمة حالياً تضم 24 لاعباً تتم تصفيتهم إلى 20 لاعباً خلال فترة المعسكر، ولن تخرج فترة الإعداد عن التجمعات والمعسكرات الداخلية لصعوبة السفر لمعسكرات خارجية، مشيراً إلى أن برنامج الإعداد يضم 8 مباريات حتى موعد السفر للبطولة، وإن كان الأمر مرهوناً بأمور أخرى، منها عودة المسابقات لهذه المرحلة، وبالتالي ستكون عوضاً عن المباريات الودية من خلال مشاركة اللاعب مع ناديه، وإذا لم تقم البطولة سيكون الحل البديل هو المباريات الودية.

وأضاف: المجموعة التي تم تجهيزها طوال الفترة الماضية خرجت من المنتخب، وسيكون الاعتماد على مواليد 2004 من مرحلة الأشبال ولدينا فقط 7 لاعبين ممن شاركوا معنا في الفترة الماضية، ولعبوا في البطولة العربية للمدارس الأخيرة وبطولة البحر المتوسط في مصر، وهؤلاء يمثلون عصب المنتخب.

وأوضح أن المشكلة الأساسية للاعبي المنتخب أنهم لا يشاركون مع مسابقات الرجال بأنديتهم، وهذا لا يمكن التحكم فيه لأن مدرب النادي يريد اللاعب الجاهز ولا يفكر في اللاعب الصاعد، والمشكلة الثانية أننا نتعامل مع البطولات بالقطعة ولا يكون هناك إعداد للمنتخب إلا قبل البطولات فقط، ولكن في الدول المتقدمة في اللعبة الإعداد لا يتوقف، وأيضاً المباريات وجاهزية اللاعب على مدار العام، وهو ما يجعل رصيده من المباريات أعلى بكثير من لاعبينا.

وحول حظوظ المنتخب في البطولة، قال: من حقنا أن نطمح في الصعود لكأس العالم، وهناك 4 بطاقات للتأهل لمونديال الناشئين، والحظوظ متساوية على مستوى دول الخليج وغرب آسيا، لأن الفترة الماضية لم يكن هناك إعداد لجميع المنتخبات بسبب ظروف كورونا، ولكن هناك منتخبات تتصدر المشهد مثل كوريا الجنوبية واليابان، والحقيقة كنت أتابع جميع المنتخبات، وكرة اليد لم تتوقف في كوريا واليابان والتدريبات والبطولات مستمرة.

وأشار مدرب المنتخب إلى أن الحظوظ أيضاً مرتبطة بالقرعة، وفي البطولة الماضية لم يكن لنا تصنيف في البطولة، وبالتالي وقعنا مع فرق قوية مثل اليابان ورغم ذلك كان أداء منتخبنا مميزاً في كل المباريات، ولكن الآن منتخبنا دخل التصنيف، وننتظر أن تكون مجموعتنا بعد القرعة مقبولة، كي نستطيع أن نحقق نتائج جيدة.