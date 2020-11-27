منصور بن محمد راعياً لجولة موانئ دبي العالمية

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحتضن عقارات جميرا للجولف النسخة 12 من بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، وتعد المحطة الختامية والبطولة الأغلى في موسم الجولة الأوروبية، الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وهي الحدث الأخير في سلسلة رولكس لعدد من البطولات الحصرية في هذه الجولة، التي تشهد مشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم.

وتأتي رعاية سموه، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دعم القطاع الرياضي، بما ساهم في احتضان دبي بطولات كبرى في هذه الرياضة، واستقطاب نخبة اللاعبين حتى أصبحت محط اهتمام العالم، خصوصاً في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي يشارك فيها بشكل حصري أفضل اللاعبين على مدار الموسم للتنافس على الجائزة الأضخم.

ومنذ انطلاقها في عام 2009، أصبحت بطولة جولة موانئ دبي العالمية، واحدة من أكثر الأحداث شهرة في رزنامة لعبة الجولف، والتي فاز بها ألمع الأسماء، منهم لي ويستوود وروري ماكلروي وهنريك ستينسون وداني ويليت والبطل الحالي جون رام، الذي توج باللقب في نوفمبر الماضي للمرة الثانية في ثلاث سنوات، كما حصد أيضًا لقب بطولة السباق إلى دبي لعام 2019.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «تعد دبي واحدة من أفضل الوجهات الرياضية في العالم، خاصة لعشاق وهواة الجولف، وهو ما جعلها المكان الأنسب لتستضيف ختام موسم الجولة الأوروبية».

وأضاف: «نحن سعداء أن نواصل استضافة أبطال الجولف العالميين في دبي، للمشاركة في هذه البطولة سنويا منذ عام 2009 تحت شعار «السباق إلى دبي»، وسعادتنا هذا العام مضاعفة لأن الحدث يقام رغم كل التحديات التي أطلقتها جائحة كوفيد ـ 19، مما يؤكد حجم العمل الذي تقوم به الدولة من أجل استمرارية مواصلة الأحداث الرياضية والحفاظ على قوة التنافس وسلامة الجميع».

وختم: «نتطلع إلى الترحيب بعودة لاعبي الجولف الرائدين في العالم إلى دبي في النسخة رقم 12 على التوالي من بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تتمتع بمكانة خاصة في التقويم الرياضي السنوي لدبي، وقد لعبت دوراً كبيراً في تعزيز مكانة دبي باعتبارها الوجهة المفضلة لنجوم الرياضة والفعاليات الرائدة في العالم ومركزاً للسياحة الرياضية».

وقال كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية: «تعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف نقطة محورية عالمية لعالم الجولف كل عام، باعتبارها آخر حدث لسلسلة رولكس في الجولة الأوروبية وبطولة ختام الموسم.

وتابع: «تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كانت البطولة خاتمة مناسبة حقًا لموسم السباق إلى دبي، ونحن نشكر سموه على كل هذا الدعم ونتطلع إلى العمل مع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لضمان استمرار نجاح هذه البطولة المرموقة على الساحة العالمية».