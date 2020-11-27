ضياء.. إنارة طريق «النصر الخامس»!

معتصم عبدالله (دبي)

قاد ضياء سبع صانع ألعاب النصر، فريقه إلى فوز «ثمين» أمام ضيفه بني ياس، بتسجيله هدف المباراة الوحيد، من ركلة حرة، في الدقيقة 58، لمباراة الفريقين، أمس، على استاد آل مكتوم ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، واحتفل سبع الذي «أضاء» طريق «النصر الخامس» بتأكيد أفضليته، وإسهامه في 6 أهداف، خلال آخر 5 مباريات لـ «العميد» في الدوري، بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعة مثلها.

ورفع الفوز رصيد «الأزرق»، العائد سريعاً إلى سكة الانتصار، إلى 16 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف الشارقة المتصدر، رغم الغيابات المؤثرة لبعض أساسيه، أمثال أحمد شمبيه، ومحمود خميس، والبرازيلي ليما المتواجد على «دكة البدلاء»، في الوقت الذي تأزم فيه موقف «السماوي»، بعد فشله في تحقيق الفوز أو تسجيل أي هدف، خلال 4 مباريات على التوالي.

ولم يختلف الشوط الأول، على قاعدة الفريقين، بعدما صام هجوم «العميد» عن التسجيل في «النصف الأول» للمباراة الرابعة، بعد خورفكان 1-0، عجمان 3-0، الشارقة 1-2، في الوقت الذي تواصل فيه «العقم» الهجومي لـ «السماوي» للشوط الخامس على التوالي، بعد مباراتيه أمام عجمان 0-0، في الجولة الخامسة، واتحاد كلباء 0-2 في الجولة السادسة.

واستغل ضياء سبع ركلة حرة، على مشارف منطقة جزاء بني ياس، أثر مخالفة حصل عليها محمد فوزي، نفذها بيسراه قوية، استقرت في أقصى يمين مرمى الحارس فهد الظنحاني، في الدقيقة 58، رافعاً رصيده الشخصي إلى ثلاثة أهداف، بالتساوي مع زميليه تيجالي وتوزي، في صدارة قائمة هدافي «الأزرق».

وكاد ضياء يعزز تقدم فريقه، من كرة رأسية مرت فوق المرمى 67، بعد عرضية متقنة لتيجالي، ونجح فهد الظنحاني حارس «السماوي» في التصدي لفرصة جديدة، بعد كرة متبادلة بين ثنائي «العميد» تيجالي وكواس، استحوذ عليها قبل وصولها إلى الأخير في مواجهة المرمى في الدقيقة 75.



كرونوسلاف: «الخجل» من الأداء الأسوأ

يرى كرونوسلاف مدرب النصر، أن فريقه قدم أسوأ أداء تحت قيادته، منذ توليه المهمة، وقال: أنا مع النصر منذ عام تقريباً، إنه الأداء الأسوأ طوال هذه الفترة، لم يملك الفريق الطاقة أو الثقة أو احترام المنافس، أشعر بـ «الخجل»، لأن جماهير النصر لا يستحقون أداءً بهذا الشكل، ولكن دائماً أقول في اللحظات الجيدة والسيئة، نحن جميعاً معاً.

وأضاف: أنا أخترت التشكيلة الأساسية، لذلك أنا أتحمل الخطأ على الأداء الذي حصل، ويجب أن نقوم برد فعل سريع، لأننا نخوض مباريات مهمة، في فترة وجيزة ومتتالية.

وأكد المدرب أن فريقه ربما لا يقدم أقصى أداء لديه أمام بعض الفرق، وهذا ما كنا نعاني منه في الموسم الماضي، ولا يجب أن يحدث حالياً.



إيسايلا: خسرنا أمام الأفضل

اعتبر الروماني دانيال إيسايلا، مدرب بني ياس، أن «السماوي» خسر أمام الفريق الأفضل في الدوري، وقال: لعبنا جيداً، حيث قاتلنا، وكنا منظمين، وقمنا بما تدربنا عليه، والفرق صنعته ركلة حرة مباشرة تم تنفيذها بطريقة رائعة.

وأضاف: أحياناً في الكرة تلعب جيداً لكن النتيجة لا تكون لمصلحتك، وربما في السابق كنا نحصل على مساحات أكثر، ولكن حالياً الفرق تركز أكثر أمامنا، وتحسب لنا حسابا، وتسعى لإيقاف مصادر الخطورة لدينا، وهذا حال كرة القدم أحياناً، يكون هناك يوم جيد، وأحياناً يوم عاصف.

وأشار إلى أن الحديث بعد الانطلاقة القوية، أن بإمكانهم المنافسة على اللقب، ربما شكل ضغطاً عليهم، لأنهم لاعبون شباب بحاجة إلى المزيد من الخبرة.