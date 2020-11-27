ليما.. «الهدف 150»

مراد المصري (دبي)

استعاد الوصل توازنه، بعد الفوز على الفجيرة 3-صفر، أمس الأول، في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بالتخصص أمام «الذئاب»، حيث لم يعرف «الإمبراطور» الخسارة، في جميع مواجهاته السبع أمام المنافس تحديداً في الدوري، وحقق 6 انتصارات مقابل التعادل مرة واحدة.

يضاف إلى ذلك أن «الفهود» لم يتنازل عن عادته، بإحراز 3 أهداف على الأقل، خلال جميع اللقاءات السبعة مع الفجيرة بالدوري، علماً أنه لم يعرف الخسارة خلال آخر 11 مباراة أمام أندية الفجيرة عموماً، محققاً 10 انتصارات وتعادل مرة واحدة.

ونجح «الوصل» في تقديم المطلوب منه، بعد مرحلة من «الشك»، حيث خرج بشباك نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم، كما أنه أثبت فعالية هجومية بحصد «ثلاثية» عبر 3 لاعبين مختلفين، علماً أن فابيو ليما عاش «أمسية خاصة» للغاية بتسجيله هدفه رقم 150 بقميص «الفهود» في مختلف المسابقات، واحتفل بهذه المناسبة عبر حسابه الخاص، في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما واصل علي صالح تقديم الأداء المرتفع تدريجياً، بعدما هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، مؤكداً أنه يستحق التشكيلة الأساسية، من خلال مساهماته على مدار الدقائق، وهو حال الأرجنتيني نيكولاس أوروز الذي أصبح «القلب النابض» في وسط «الأصفر»، حتى نال مكافأته بتسجيل أول أهداف الموسم بقميص الوصل.

وأكد «الفهود» قدرته على تجاوز الغيابات، التي ضربت الفريق، لأسباب مختلفة، وضمت القائمة حميد عبدالله، عبدالرحمن علي، عبدالله جاسم، جورج، سالم العزيزي، محمد سرور، حبوش صالح، رونالدو مينديز ويوسف أحمد، وسط أداء جيد من عبدالرحمن صالح على الجهة اليسرى، مع انتقال ناتان فيلبي للعب على الناحية اليمنى.

وأكد علي صالح، أن الفوز في هذا التوقيت مهم للغاية، خصوصاً أن الفريق يتطلع إلى المضي قدماً وحصد النقاط، وذلك بالنظر للمردود الجماعي الذي يقدمه الفريق، وسط تطلعات من اللاعبين لتقديم الأداء الذي يكفل لهم النتائج الإيجابية.

وعبر خليل خميس لاعب الفجيرة، عن سعي فريقه لتحسين الموقف في المباريات المقبلة، مشيراً إلى أن «الذئاب» حاول على مدار دقائق اللقاء، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له.