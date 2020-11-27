«دوري 21»: «السباق الثنائي» على «الوصافة» يتصدر المشهد

دبي (الاتحاد)

يتصدر سباق المنافسة على وصافة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، واجهة انطلاقة الجولة السابعة اليوم التي تشهد أربع مباريات اليوم، تجمع الفجيرة والوصل، حتا والجزيرة، الشارقة وخورفكان، وعجمان وشباب الأهلي، على أن تستكمل الجولة غداً، بمباريات اتحاد كلباء والظفرة، وبني ياس والنصر، والوحدة والعين.

وستكون الفرصة متاحة أمام شباب الأهلي والشارقة للوصول إلى مركز «الوصافة» الذي يحتله حالياً اتحاد كلباء برصيد 13 نقطة خلف العين المتصدر، حيث يحل «الفرسان» في المركز الثالث وله 12 نقطة ضيفاً على عجمان صاحب المركز الـ12، فيما يستقبل الشارقة الرابع حالياً «10 نقاط» خورفكان صاحب المركز قبل الأخير.

وتدعم الانتصارات الأربعة المتتالية في الجولات الماضية منذ الخسارة أمام العين 1-2 في الجولة الثانية، حظوظ شباب الأهلي في مباراته أمام «البرتقالي» أملاً في حصد الفوز الخامس، ويتسلح «الفرسان» بترسانته الهجومية التي يقودها محمد عبدالله صاحب الأربعة أهداف، ويحتل هجوم شباب الأهلي صدارة الأقوى هجوماً برصيد 15 هدفاً.

ويرفع الشارقة الذي تعثر بالخسارة 1-2 في الجولة الماضية أمام مضيفه النصر، شعار التعويض في مباراته المهمة أمام خورفكان. ويعزز فارق النقاط ما بين «الملك» برصيد 10 وخورفكان 4، حظوظ الأول في تحقيق فوزه الرابع، فيما تبدو مهمة «النسور» الذي احتفل بفوزه الأول في الجولة الماضية أمام الظفرة 1- صفر صعبة.

ويلعب في بقية مباريات انطلاقة الجولة السابعة، حتا والجزيرة اللذان يتشاركان رصيد النقاط السبع لكل منهما، وكان «فخر أبوظبي» خسر مباراته في الجولة الماضية أمام شباب الأهلي 3-4، فيما اكتفى «الإعصار» بالتعادل السلبي مع الفجيرة، بدوره يستقبل الفجيرة الثامن برصيد 7 نقاط الوصل الخامس برصيد 9 نقاط.