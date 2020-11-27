الهلال والنصر.. «نهائي الكبيرين»

الرياض (أ ف ب)

يتطلع الهلال إلى لقبه التاسع، والنصر إلى السابع، عندما يلتقيان اليوم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، على استاد الملك فهد الدولي.

ويُعدّ اللقاء الخامس بين الفريقين في نهائي البطولة، حيث تقاسم الفريقان البطولات سابقاً بواقع مرتين لكل فريق.

وتأتي هذه المباراة بعد 5 أيام من المواجهة التي جمعت الفريقين على الملعب نفسه في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي، وانتهت بفوز الهلال بهدفين نظيفين.

ويسعى «الأزرق» إلى تأكيد تفوقه على جاره في المباريات الأخيرة، وإضافة لقب جديد، خصوصاً أنه سيدخل المباراة بمعنويات عالية، بعد الفوز في الدوري، والانفراد بصدارة الترتيب.

كما اكتملت صفوفه، بعودة سالم الدوسري وعبدالله المعيوف، اللذين تغيبا عن المباراة الماضية بداعي الإصابة.

وتلقى الهلال دفعة معنوية، بعدما استعاد الخميس خدمات مدربه الروماني رازفان لوتشيسكو الذي تعافى من فيروس كورونا المستجد، وقاد تدريب الفريق أمس الأول بمقر النادي، وذلك بعدما غاب عن مباراة النصر في الدوري.

ويقول محمد الدعيع حارس الهلال الأسبق «مباراة الفريقين اليوم تختلف بشكل كلي عن المباراة الماضية، ويعتبر الفريقان مثل كتاب مفتوح لكل مدرب، في مباراة الدوري فاز الهلال بأقل مجهود، ولعب بالتشكيل الأساسي، عكس النصر الذي أراح عدداً من لاعبيه، أمثال المغربيين عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط اللذين شاركا في الشوط الثاني، من أجل تجهيزهم لنهائي الكأس.

وأضاف: لا خوف على الهلال، وجميع اللاعبين جاهزين، والمدرب سيكون موجوداً مع الفريق، بعد تعافيه من فيروس كورونا، والفريق جاهز نفسياً ومعنوياً ويبحث عن إنجاز بتحقيق الثلاثية».

وفي المقابل يطمح النصر إلى استعادة توازنه عبر الباب الكبير، وتحقيق أكثر من هدف من خلال المباراة.

يأمل «الأصفر» في إحراز لقب البطولة ورد اعتباره، بعد خسارته الماضية في الدوري، وفي الوقت نفسه مصالحة جماهيره، بعد النتائج السلبية في مبارياته السابقة.

ورغم غياب عبدالفتاح عسيري بداعي الإصابة، إلا أن الفريق يملك أسماءً مميزة في جميع الخطوط، بعد تعافيهم جميعاً من كورونا.

بدوره، قال مدافع النصر والمنتخب السعودي السابق، إبراهيم الشويع «مباراة الهلال لن تكون بالمستوى الذي ظهرت عليه مباراة الفريقين في الدوري، مؤكداً أنها ستظهر بشكل مختلف، خاصة أنها في نهائي الكأس، وتجمع فريقين كبيرين، لديهما العناصر في الدوري السعودي.

أضاف الشويع «المباراة الماضية كانت لقاحاً ضد الخسارة للنهائي المرتقب، والفريقان سيدخلان المباراة بقوتهما الضاربة».

ولم يجد الفريقان صعوبة كبيرة في بلوغ النهائي، فالهلال فاز في الدور الأول على عرعر 4-1، والثاني على الجبلين 4-2، وفي ثمن النهائي تخطى الفيصلي 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وفي ربع النهائي تغلب على الاتفاق بثنائية، قبل تجاوزه أبها 2-0.

أما النصر، فتجاوز في الدور الأول عفيف 5-1، والثاني البكيرية 4-1، وفي ثمن النهائي فاز على ضمك 4-2، وتخطى العدالة بهدف في ربع النهائي، وفي نصف النهائي تجاوز الأهلي 2-1.

وتضم توليفة الهلال لاعبين أمثال عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، وياسر الشهراني وعلي البليهي، والكوري الجنوبي جيانج هيون ومحمد البريك في الدفاع، والكولومبي جوستافو كويار، وسلمان الفرج، وسالم الدوسري والإيطالي سيباستيان جوفينكو، والبيروفي أندريه كاريو في الوسط والفرنسي بافيتيمبي جوميس في الهجوم.

فيما يبرز في تشكيلة النصر لاعبين، أمثال الأسترالي براد جونز في حراسة المرمى، والكوري الجنوبي كيم سو وعبدالله مادو، والبرازيلي مايكون بيريرا وسلطان الغنام في الدفاع، وعبدالله الخيبري والبرازيلي بيتروس ماثيوس وخالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيس والمغربيان أمرابط في الوسط وحمدالله في الهجوم.

وتعتبر المواجهة التي تجمع الهلال والنصر، هي المواجهة رقم 27 في تاريخ مواجهاتهما في كأس الملك، إذ سبق أن التقيا 26 مرة، فاز النصر في 11 مباراة، والهلال في مثلها وحسم التعادل 4 مباريات أخرى.

وأسندت لجنة التحكيم بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مهمة قيادة المباراة إلى الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك.