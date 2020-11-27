السيتي يستدرج بيرنلي في «البريميرليج»

لندن (أ ف ب)

تشهد الجولة العاشرة للدوري الإنجليزي، 4 مباريات اليوم، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي، ويحل ليفربول ضيفاً على برايتون، ويلعب إيفرتون مع ليدز يونايتد، ووست بروميتش ألبيون مع شيفيلد يونايتد، فيما تترقب الجماهير قمة الغد، عندما ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابق، عندما يحل توتنهام المتصدر، ضيفاً على تشيلسي ومدربه فرانك لامبارد. لم يسجل السيتي الذي يستضيف بيرنلي أكثر من هدف في المباريات الست الأخيرة في الدوري، في واقع غير مألوف على صاحب أفضل سجل تهديفي في «البريميرليج» في المواسم الثلاثة الماضية.

وخاض الدولي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو بضع دقائق في الفوز «1-صفر» على أولمبياكوس اليوناني، في دوري الأبطال، بلغ على إثره «البلومون» ثمن النهائي، حيث يستعيد لياقته البدنية بعد أن أبعدته الإصابة عن المنافسات.

ويتطلع ليفربول حامل اللقب لتعويض الخيبة القارية، بعدما سقط على ملعبه في «أنفيلد رود» صفر-2 أمام أتالانتا الإيطالي، ليتأجل تأهله إلى ثمن النهائي، عندما يحل على برايتون في أولى مباريات اليوم واستعاد «الأحمر» خدمات مهاجمه المصري محمد صلاح، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، بعد أن غاب عن المرحلة السابقة التي فاز بها بثلاثية على ليستر، وبدأ أساسياً أمام الفريق الإيطالي. ويفتقد بطل أوروبا عام 2019 للعديد من لاعبيه أبرزهم المدافع الهولندي فرجيل فان دايك وجو جوميز الغائبين لنهاية الموسم، إضافة إلى جوردان هندرسون، الإسباني تياجو الكانتارا، الغيني نابي كيتا وترنت ألكسندر أرنولد.