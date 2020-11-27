صراع قمة «الليجا» بعيداً عن «القطبين»!

مدريد (أ ف ب)

يحتدم صراع صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، في المرحلة الثالثة عشرة، بين ثلاثي لم تعهده ملاعب «الليجا» في السنوات الأخيرة، أقطابه ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد وفياريال.

وإذا كان وجود فريق العاصمة الثاني أتلتيكو مدريد بين أهل القمة ليس بالأمر الجديد عليه كونه لم يبارح هذا المكان منذ موسم 2012-2013، فإن الغريب هو اختفاء اسمي حامل اللقب ريال مدريد «الرابع» وبرشلونة «الثالث عشر» عن مقدمة الترتيب.

ولا يشفع للفريقين العملاقين خوضهما عدداً أقل من المباريات «مباراة لريال ومباراتان لبرشلونة» عن سوسييداد صاحب الصدارة، لأن أتلتيكو نفسه المتأخر عنه بثلاث نقاط فقط لديه مباراتان مؤجلتان.

وستكون الفرصة مواتية أمام أتلتيكو الذي يحل ضيفاً على فالنسيا اليوم، لتقليص الفارق مع سوسييداد الذي سيصطدم بضيفه فياريال غداً.

وأحرز سوسييداد المتصدر الحالي والفائز بمبارياته الست الأخيرة، لقب الدوري المحلي مرتين في تاريخه عامي 1981 و1982 بفارق ضئيل عن ريال مدريد وبرشلونة، أما فياريال، فكانت أفضل نتائجه حلوله وصيفاً في موسم 2008 بفارق 8 نقاط عن الريال.

ويمني فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني نفسه بهدية من فياريال تضعه على رأس الترتيب قبل مواجهة مهمة ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا في الجولة الخامسة قبل الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.

ويخوض ريال مدريد مباراة سهلة نسبياً أمام آلافيس اليوم، وهو يدخلها منتشياً باقترابه من التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال بعد فوزه بثنائية على الإنتر الإيطالي في جوزيبي مياتسا، بينما يستضيف برشلونة المتأهل إلى الدور المقبل في المسابقة الأوروبية أوساسونا غداً.