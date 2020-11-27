السويد تناقش عودة إبرا

ستوكهولم (د ب أ)

التقى يانه أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، النجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لمناقشة ما أظهره اللاعب من رغبة في العودة من جديد إلى صفوف المنتخب.

وذكر الاتحاد السويدي، أن أندرسون توجه برفقة هاكان سويستراند الأمين العام للاتحاد، إلى ميلانو للقاء إبراهيموفيتش.

وقال أندرسون: عندما أبدى زلاتان استعداداً للعب في المنتخب، كان من الطبيعي والمهم أن نلتقي به ونناقش الأمر بأسرع شكل ممكن، أنا سعيد بالاجتماع به بهذه السرعة.

وكان إبراهيموفيتش قد اعتزل اللعب الدولي عقب كأس «يورو 2016»، بعد أن سجل 62 هدفاً خلال 116 مباراة دولية، ليعتلي قائمة أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب.