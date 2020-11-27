تأهل 50 دراجاً إلى النسخة 5 من «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

تأهل 50 دراجاً إلى منافسات النسخة الخامسة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بدءًا من شهر ديسمبر المقبل بمنطقة سيح السلم بدبي، بدعم وتوجيهات مكتب المشتريات والتمويل التابع لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وبتنظيم اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وذلك في أعقاب منافسات المرحلة الثانية من تصفيات النخبة التي جرت عصر أمس بمضامير سيح السلم بدبي لمسافة 90 كم، والتي خصصت لدراجي الأندية من المواطنين والهواة المقيمين في الدولة، والتي شهدت مشاركة كبيرة بلغت 110 دراجين منهم 36 دراجاً مواطناً مثلوا أندية الدولة و74 درجاً هاوياً من المقيمين.