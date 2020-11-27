تايسون وجونز.. صراع الجبابرة

تواصل وسائل الإعلام العالمية تسليط الضوء على النزال المرتقب بين العملاقين، مايك تايسون وروي جونز «جونيور»، وأبدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية اهتمامها بتلك المواجهة الكبرى، التي تجمع ملاكمين أسطوريين، تجاوز كلاهما الخمسين من عمره، وقالت إن تايسون يعود إلى حلبات الملاكمة لأول مرة بعد 15 عاماً، حيث خضع الملاكم الأميركي الأسطوري لنظام تدريبي شاق وقاسٍ، ليستعيد جزءًا من قدراته القتالية السابقة، التي أدهشت العالم قبل ما يزيد على 30 عاماً، عندما حصد «الرجل الحديدي» لقبه الأول بطلاً للعالم في الوزن الثقيل للمحترفين، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً، وبقى رقمه صامداً، كأصغر بطل عالمي عبر التاريخ.

وأشارت «ميرور» إلى أن المواجهة خُطّط لإقامتها في سبتمبر الماضي، لكن تم تأجيلها لمنح الأسطورتين فرصة الاستعداد كاملة لخوض هذا النزال، الذي لم يحدث مطلقاً خلال فترة لعبهما الأولى، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، وتوقعت الصحيفة أن يتابع الملايين حول العالم هذا الحدث الكبير، عبر شاشات التليفزيون، في ظل قلة عدد المشجعين حول الحلبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

صحيفة «ماركا» الإسبانية نشرت تقريراً شاملاً حول موعد وقواعد وجوائز النزال العالمي، وكتبت أن الملاكمة تُقام عبر 8 جولات، وتمتد كل منها عبر دقيقتين، وهو ما أثار استياء العملاقين، نظراً لقصر زمن كل جولة عما هو معتاد في اللعبة، وأكدت «ماركا» على العمل بقاعدة الضربة القاضية الفنية، على أن يتم إيقاف القتال فور حدوث إصابة أو نزف لأحد الملاكمين، ويبدو الاهتمام كبيراً بعدم تعرض أي منهما للخطر، خاصة في هذا العمر المتقدم، وفي النهاية يحصل الفائز على «حزام خاص» تم تصنيعه من أجل هذه المواجهة، ونقلت «ماركا» عن بعض المصادر تخصيص 10 ملايين دولار لتايسون، مقابل خوض هذا النزال، في حين يحصد جونز 3 ملايين.

وتحت عنوان «الرجل الذي صنع تايسون»، جاء تقرير آخر من «ماركا»، تناول قصة حياة المدرب الأسطوري وصانع عمالقة الملاكمة، كوس داماتو، الذي اكتشف تايسون في عمر الـ12 عاماً، وأنقذه من مصير غامض، وتولى رعايته بعد وفاة والدته، لكن القدر لم يمهله ليرى تلميذه النجيب يتحول إلى بطل للعالم، ويُذكر أن تايسون خاض 58 نزالاً خلال فترة لعبه الأساسية، فاز في 50 منها، بينها 44 بالضربة القاضية، في حين لعب جونز 75 مباراة، حصد الانتصار في 66، وأسقط منافسيه بالضربة القاضية 47 مرة.

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