الأرجنتين تشيع جثمان أسطورة كرة القدم مارادونا

شيع الأرجنتينيون، اليوم الجمعة، جثمان أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا إلى المقبرة حيث ووري الثرى وسط حالة من الحزن.

واجتاحت العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس مشاعر الألم وكذلك مدينة نابولي الإيطالية، التي لعب مارادونا لناديها، على بعد آلاف الأميال. ‭ ‬

وحمل موكب جنائزي جثمان مارادونا إلى مقابر "بيا فيستا" على مشارف بوينس أيرس حيث دفن هناك بجوار والديه في مراسم خاصة بحضور عائلته وأصدقائه المقربين فقط. ‭ ‬

واصطف آلاف الأرجنتينيين على جانبي الطريق لتحية الموكب أثناء رحلته التي استغرقت ساعة تقريبا من قصر "كاسا روسادا" الرئاسي في بوينس أيرس والذي سجي فيه الجثمان لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه قبل الدفن.

كان مارادونا قد توفي، الأربعاء، في منزله عن 60 عاما إثر أزمة قلبية، مما دفع عشرات الآلاف من الأرجنتينيين إلى الخروج إلى الشوارع حدادا عليه، على الرغم من المخاوف المتصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد.