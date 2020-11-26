«النيران الصديقة» تعرقل «الملك»

دبي (الاتحاد)

عرقلت «النيران الصديقة»، الشارقة متصدر دوري الخليج العربي، ليتعادل أمام خورفكان 1-1، خلال المباراة التي أقيمت، مساء أمس، في خورفكان، ضمن الجولة السابعة، ويفقد بذلك نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، بينما حصد «النسور» النقطة الثانية له في الموسم، محتلاً المركز الـ12 في الترتيب، وتقدم البرازيلي كايو لـ«الملك» في الدقيقة 18، وسجل المدافع عبدالله غانم لخورفكان عن طريق الخطأ في مرماه في الشوط الثاني.

وفي استاد راشد، عدل شباب الأهلي مساره بـ«خماسية» مقابل هدف في شباك عجمان، رافعاً رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بينما تعمقت جراح «البركان» بالخسارة الخامسة في الموسم، ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز قبل الأخير، وسجل لـ«الفرسان» كل من أحمد العطاس في الدقيقة 4 وإيجور جيسوس في الدقيقتين 17 و71، وأحمد خليل في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، واختتم يوسف جابر مهرجان الأهداف في الدقيقة 90، فيما سجل تراوري هدف عجمان في الدقيقة 46.

وواصل الجزيرة سلسلة نتائجه الإيجابية، محققاً فوزه الثاني على التوالي، بعد تفوقه على حتا بثنائية سجلها علي مبخوت والصربي ميلوس في الدقيقتين 29 و39، ليقفز «فخر أبوظبي» إلى «الوصافة» برصيد 14 نقطة، مقابل نقطة واحدة لـ«الإعصار»، كما فاز الوصل على الفجيرة بثلاثية، عن طريق فابيو ليما بعد 29 ثانية، والأرجنتيني نيكولاس أوروز في الدقيقة 72، وعلي صالح في الدقيقة 81، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي «الذئاب» برصيد 4 نقاط.