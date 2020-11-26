اتحاد الكرة يناقش 6 محاور للاستراتيجية الجديدة

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الاستراتيجية والاستثمار باتحاد كرة القدم، أمس الأول، ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية لإعداد الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بمهام عمل الاتحاد، والتي تشمل 6 محاور رئيسية، هي المنتخبات الوطنية ومراحل بنائها، المشاركة المجتمعية، التفاعل الجماهيري والتسويق، الأندية والمسابقات، أنشطة كرة القدم للسيدات وكرة الصالات والشاطئية، والعمل على تعزيز السمعة العالمية لكرة القدم الإماراتية.

وأوضح خلفان جمعة بلهول عضو مجلس إدارة الاتحاد، أن الاستراتيجية الجديدة ناقشتها جلسات خلوة كرة الإمارات التي عقدت في يوليو الماضي، حيث استمعنا لكافة الآراء والمقترحات من شخصيات رياضية، من أصحاب الخبرات الوطنية والقارية والدولية، إلى أن تم التوصل لمجموعة من المخرجات، بدأنا بها العمل فعلياً لوضع أسس ورؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية الجديدة، وبدأت أولى مراحل التأسيس بالمرحلة الأولى خلال الفترة الماضية وبالتحديد ما بين يوليو وأكتوبر الماضيين، واستعرضنا وناقشنا مخرجات الجلسات النقاشية، لوضع الاستراتيجية التي تتناسب مع الفترة القادمة بالتشاور مع الاتحاد الدولي، ونهدف من خلالها لتطوير عمل مختلف الإدارات التنفيذية بالاتحاد، بما يتماشى مع أهداف مجلس الإدارة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وقال: المرحلة الأولى لخطة عمل اتحاد الكرة ركزت كذلك على فهم الوضع الحالي لنشاط كرة القدم، وعلى إثر ذلك تم عقد عدة اجتماعات تم خلالها الاستماع لآراء الخبرات الوطنية والدولية، ودراسة كافة مقترحاتهم وتوصياتهم التي تسهم في البحث عن سُبل تطوير منظومة عمل جديدة يكون لها تأثير كبير على تطوير أداء كرة القدم الإماراتية على المديين القصير والطويل، وتطوير المنظومة الإدارية وتحديث التشريعات والقوانين الداعمة للتميز الرياضي.

وأضاف: تلك المرحلة رغم كونها من أولى المراحل المتعلقة بوضع الاستراتيجية، فإن المعلومات التي وفرتها مهدت الطريق، لوضع المبادئ الأساسية لرؤية ورسالة الاستراتيجية الجديدة، وأن العمل متواصل خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم التركيز على الآلية التدريبية للأجيال القادمة من ممارسي نشاط كرة القدم بأكاديميات الكرة في الدولة، وإشراك المدارس واكتشاف وصقل المواهب الكروية الواعدة التي تمثل رافداً مهماً لمستقبل كرة القدم الإماراتية.