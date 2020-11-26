«فخر أبوظبي» يواصل ضرب «الإعصار»

مصطفى الديب (أبوظبي)

واصل الجزيرة عروضه القوية، بحصد فوز مهم على حتا بهدفين، كما واصل «فخر أبوظبي» سلسلة تفوقه الكاسح على «الإعصار»، خلال مواجهاتهما في دوري الخليج العربي، حيث تقابل الفريقان ثماني مرات، ورجحت كفة الجزيرة بنسبة مائة في المائة، ولم يحصد حتا أي نقطة من «فخر أبوظبي» خلال المواجهات الثماني، فيما حصد الجزيرة 24 نقطة.

ورغم صعوبة مباراة أمس، بسبب تغيير الجهاز الفني لحتا، وعدم قدرة مارسيل كايزر على قراءة طريقة لعب فلاديمير المدرب الجديد إلا أن مهارة وقدرات لاعبي «فخر أبوظبي» لعبت دوراً مهماً في حسم الفوز.

وشهد اللقاء تسجيل الصربي ميلوس هدفاً رائعاً من تسديدة قوية من ضربة ثابتة، هي «نسخة مكررة» من هدف الفريق الثاني أمام اتحاد كلباء باستاد محمد بن زايد أيضاً، ليؤكد أنه أصبح المتخصص الأول في الضربات الثابتة في صفوف «فخر أبوظبي»، كما شهد اللقاء تسجيل علي مبخوت لهدفه الخامس هذا الموسم، ليؤكد أيضاً أن ماكينة أهداف الفريق بدأت في الدوران والعمل بقوة، خاصة بعد صيام استمر للجولات الثلاث الأولى.

على الجهة الأخرى، واصل حتا تأكيده على أنه الأضعف في البطولة، بمواصلة الصيام عن التسجيل، والاكتفاء بهدفين في سبع مباريات، كما استمر في استقبال الأهداف، ليكون الأضعف دفاعاً بـ19 هدفاً خلال المواجهات السبع التي لعبها، ولولا تألق حارسه المسماري، لتضاعفت «الغلة» بعدما أنقذ مرماه من أكثر من فرصة مؤكدة.



كايزر: قدمنا المطلوب

أبدى الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، سعادته بنجاح فريقه في حصد انتصار جديد بدوري الخليج العربي، عقب الفوز على حتا أمس، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» قدم مستوى جيداً، إلا أنه لم يرتق إلى الأداء نفسه الذي قدمه أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية للدوري.

وأشار إلى أن ما يهمه هو الفوز، وما قدمه اللاعبون كان كافياً للغاية، لصناعة المزيد من الفرص، وتسجيل هدفين من تلك الفرص.

وشدد كايزر على أنه كان يعرف أن المباراة ستكون صعبة، وخاصة بعد تغيير مدرب حتا، وعدم قدرته على قراءة طريقة المدرب الجديد والأسلوب الذي يلعب به المباريات.



فلاديمير: إيجابيات رغم الخسارة

شدد الصربي فلاديمير مدرب حتا، على أن فريقه قدم مستوى جيداً خلال بعض أوقات المباراة أمام الجزيرة أمس، إلا أنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، ولذلك كان العقاب هو الخسارة.

وأضاف: من المؤكد أن هناك بعض الإيجابيات في الفريق رغم الخسارة، وعلينا البناء عليها بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أنه لا يستطيع فعل شيء في 5 أيام، ولكنه سيسعى في المستقبل لعلاج الأخطاء وتعديل الوضع الصعب.

وقال إن عبدالله كاظم سيخضع لفحص طبي، للتعرف على تشخيص إصابته، ومدى إمكانية وجوده مع الفريق في المباراة المقبلة.