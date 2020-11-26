«الإمبراطور» يبتسم أخيراً في «زعبيل»

مراد المصري (دبي)

حقق الوصل الفوز للمرة الأولى على ملعبه «زعبيل» هذا الموسم، بعد تفوقه على الفجيرة بنتيجة 3-صفر، مساء أمس، في افتتاح الجولة السابعة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وسبق أن خسر «الإمبراطور» المباريات الثلاث الماضية بملعبه أمام بني ياس والنصر والعين، ليستعيد توازنه ويحصد النقطة التاسعة، فيما بقي «الذئاب» عند أربع نقاط.

والمفارقة أن لقاء الفريقين تزامن مع وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا الذي سبق أن تولى تدريب الوصل والفجيرة في ملاعبنا، لتكون المباراة مشاركة في وداعه، حيث قام الوصل بعرض صورة للمدرب الراحل على شاشة الملعب.

واستعان «الأصفر» بعودة حسن إبراهيم إلى وسط الملعب، مع إشراك علي صالح بدلاً من سالم العزيزي الموقوف، بعد حصوله على بطاقة حمراء، فيما اعتمد الفجيرة على أغلب الأسماء المعتادة، وغاب عنه التونسي فراس بالعربي.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع أهداف الموسم الحالي، بعدما حول ليما من لمسة واحدة تمريرة ذكية من علي سالمين داخل شباك الحارس بعد 29 ثانية فقط.

وأكد ليما أنه متخصص تسجيل الأهداف السريعة في شباك الفجيرة، بعدما سبق أن سجل في مرمى «الذئاب» في الدوري بعد 41 ثانية في ديسمبر 2016.

وفرض هذا الهدف تغيير شكل اللقاء، بعدما اضطر الفجيرة إلى الاندفاع الهجومي مباشرة بعد ذلك، فيما لعب الوصل بهدوء أكثر مع انتظار اللحظات المناسبة للانطلاق بهجمات خاطفة.

وتبادل الفريقان الهجمات، من دون تشكيل خطورة حقيقية من شأنها إضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني بإيقاع متسارع، حيث سرعان ما بدأ الفريقان في الوصول إلى المرمى، وتحديداً من جانب الوصل في محاولات افتقدت اللمسات الأخيرة.

وأهدر الفجيرة أخطر فرصة لإدراك التعادل، بعد مجهود فردي، من خليل خميس، ولكن القائم الأيسر تصدى لتسديدته في الدقيقة 58.

واحتسب الحكم خالد نجم ضربة جزاء لمصلحة الفجيرة بعد سقوط السويدي صامويل داخل المنطقة، سرعان ما تم إلغاؤها عقب العودة إلى «الفيديو» في الدقيقة 69.

ونجح الأرجنتيني نيكولاس أوروز في تسجيل أول أهدافه مع الوصل هذا الموسم، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس، ليسكنها داخل الشباك بسهولة في الدقيقة 72، وأكد علي صالح تفوق «الفهود» بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 81.



سالم ربيع: المهم جمع النقاط

كشف سالم ربيع مدرب الوصل، أن فريقه أدى المطلوب منه لحصد «النقاط الكاملة»، وقال: لعبنا بالطريقة المطلوبة في الهجوم والدفاع، وفي هذه المرحلة من المهم جمع النقاط، بغض النظر عن الأداء، من أجل تحسين الموقف على لائحة الترتيب.

وأضاف: أشكر جميع اللاعبين على الأداء الذي قدموه في المباراة، وتحديداً الأرجنتيني أوروز الذي ضغط على نفسه للمشاركة، بعدما كان قريباً من الغياب عن اللقاء، وهو ترجم أداءه بهدف يستحقه.

وقدم سالم ربيع تعازيه في وفاة الأرجنتيني دييجو مارادونا مدرب الوصل السابق، وقال: هو أبرز من لمس الكرة في التاريخ، وأسطورة وأيقونة كرة القدم في العالم، وكنا محظوظين بوجوده في الإمارات.



جوران: دفعنا ثمن البداية الصعبة

يرى الصربي جوران مدرب الفجيرة، أن فريقه دفع ثمن البداية الصعبة، بعدما استقبل هدفاً مبكراً، وقال: عندما تستقبل هدفاً بهذه الطريقة، أمام فريق يملك حلولاً فردية، وقدرة على القيام بهجمات مرتدة بصورة رائعة، تصبح الأمور أصعب، ورغم ذلك حاولنا، وأتيحت لنا فرص.

وأشار إلى أن إلغاء ضربة الجزاء، شكل نقطة تحول، مشابهة لما حدث أمام الظفرة، حيث استقبل فريقه الهدف الثاني مباشرة، وقال: الخسارة بثلاثية غير مستحقة، قياساً على الأداء العام الذي قدمناه.

وأبدى جوران حزنه لرحيل مارادونا مدرب الفجيرة السابق، وقال: بالنسبة لي هو رقم واحد في كرة القدم، ونفتقد كثيراً الطاقة و«الكاريزما» التي كان يملكها، وخسرنا أسطورة حقيقية.