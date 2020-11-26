«كورونا» يغلق الأبواب أمام الجماهير في نهائي أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك!

القاهرة (د ب أ) - أعلن الاتحادان الأفريقي والمصري لكرة القدم، إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، من دون حضور جماهيري في استاد القاهرة، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»

وذكر «الكاف» في بيان مشترك مع الاتحاد المصري: تقديراً للظروف التي يمر بها العالم كله في ظل انتشار جائحة كورونا، فقد أعرب الاتحادان أن الهدف الأول هو الحفاظ على سلامة أسرة كرة القدم المصرية والأفريقية، الأمر الذي أدى إلى إقامة المباراة من دون جمهور.

المعروف أن نتائج فحص «كورونا» أوضحت إصابة 6 لاعبين من الفريقين بالفيروس، وهم المالي أليو ديانح وصالح جمعة ووليد سليمان «الأهلي»، وعبدالله جمعة ومحمود حمدي الونش ويوسف أوباما «الزمالك».

يذكر أن نهائي البطولة المزمع إقامته على ملعب «استاد القاهرة» الذي تم إنشاؤه عام 1960 هو الأول في تاريخ كرة القدم الأفريقية الذي يجمع قطبي الكرة المصرية، أحد أكبر أندية القارة، مما يضيف المزيد من الإثارة على أهم بطولات الأندية الأفريقية.

وأضاف البيان «في هذا الإطار، يأمل الاتحادان المصري والأفريقي أن تكون هذه المباراة بمثابة رسالة من مصر والقارة السمراء إلى العالم أجمع، تعكس فيها القدرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتطور المستوى الفني.

وكان الأهلي تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، فيما تغلب الزمالك على الرجاء المغربي بنتيجة 4-1 في مجموع اللقاءين.