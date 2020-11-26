34 هدفاً «حمراء» للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (د ب أ) - «اطلع بره».. كان هذا هو اسم المنافس الأول للأهلي المصري في مسيرته بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بالموسم الحالي، ثم تحول إلى شعار للفريق في مسيرته نحو المباراة النهائية للبطولة، والتي يلتقي فيها منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري خالص للبطولة.

وعلى مدار مسيرته نحو المباراة النهائية، خاض الأهلي 14 مباراة تغلب فيها على جميع منافسيه من خلال الفوز في عشر مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة علما بأنه فاز في جميع المباريات السبع التي خاضها على ملعبه، بينما جاءت التعادلات الثلاثة والهزيمة الوحيدة في المباريات التي خاضها خارج ملعبه.

وخلال هذه المسيرة الناجحة بمباريات البطولة هذا الموسم، قدم الأهلي معدلاً تهديفياً عالياً، حيث سجل لاعبوه 34 هدفاً بمتوسط بلغ 43. 2 هدف في المباراة الواحدة، مقابل ستة أهداف اهتزت بها شباك الفريق بمتوسط 43. 0 هدف للمباراة الواحدة.