«تحدي دبي للياقة» يبلغ مراحله النهائية

دبي (الاتحاد)

بلغت فعاليات الدورة الرابعة من تحدي دبي للياقة 2020 مراحلها الختامية هذا العام، حيث تنطلق اليوم أكبر فعالية مجانية للجري على مستوى المدينة، وتستعد قرى اللياقة لاختتام دورة هذا العام من التحدي بأسلوب مبهر، حيث تعدّ الوجهة الأمثل لممارسة أنشطة رياضية صحية مجانية، أما قرية ماي دبي في فستيفال سيتي، فتقدم منصات قفز بارتفاع 4 و6 أمتار وأكبر حلبة دراجات متنقلة في المنطقة، كما تستضيف القرية غداً أيضاً أكبر فعالية قفز في المدينة لجلسة واحدة فقط

ويمكن للمشاركين التواجد في حصة قفز على الترامبولين مدتها 60 دقيقة، وسط أجواء موسيقية فريدة.

وفي قرية موانئ دبي العالمية في كايت بيتش للياقة، يستعد المشاركون كذلك لممارسة الأنشطة بجانب الشاطئ، إضافة إلى أنشطة متنوعة مثل الرياضات المائية وتمارين التحمّل عالية الشدّة وغيرها، بجانب تمارين مسلية وحصص فنون القتال، والتنافس في لعبة كرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، أو يمارسون ببساطة اليوجا والتأمل.