70 لاعباًً في «اليوم الوطني للجودو» بخورفكان

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف الصالة الرياضية بنادي خورفكان اليوم منافسات بطولة «اليوم الوطني» الـ 49 للرجال للجودو، التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو، تحت شعار «غرس الاتحاد»، ضمن روزنامة مسابقاته السنوية، التي تقام هذا العام طبقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بناءً على توجيهات مجلس إدارة الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من اللاعبين الدوليين الصاعدين، على ضوء القرعة التي جرت أمس بمقر الاتحاد في أبوظبي عبر تقنية الفيديو، بإشراف اللجنة المنظمة للبطولة بالاتحاد، برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، وبحضور الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي رئيس لجنة الحكام، وشعبان السيد السكرتير الفني لشعبة الجودو.

ومن المنتظر أن يشارك في المنافسات 70 لاعباً من 6 أندية هي الجزيرة، والشارقة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان مستضيف البطولة، بعدما اقتصرت المنافسات على فئة الرجال، تطبيقاً لتوجيهات الهيئة العامة للرياضة بتعليق مسابقات كافة الفئات العمرية ما دون الـ 18 عاماً حتى نهاية ديسمبر المقبل. وأسفرت قرعة البطولة عن إقامة النزالات في 8 أوزان هي: تحت 55 و60 و66 و73 و81 و90 و100 وفوق 100 كجم.