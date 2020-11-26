«الشارقة الرياضي» يحتفل افتراضياً باليوم الوطني الـ49

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة، عبر برنامج الاتصال المرئي «زووم» بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، حرصاً من المجلس على سلامة الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، بالإضافة إلى التأكيد على مشاركة جميع الموظفين، وخاصة الذين يعلمون بنظام العمل عن بعد.

وضمت الاحتفالية فقرات مختلفة نظمتها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس بدأت بالسلام الوطني.

وأعرب عيسى هلال الحزامي عن عظمة هذه المناسبة ومدى الحرص على الاحتفال بها أياً كانت الظروف، وأشار إلى أن العلم رمز للدولة والسلام الوطني يبقى ارتباطاً وثيقاً ومتأصلاً بالوطن وقيمة، التي ارتبط بها أبناءه، ومعتبراً أن الجميع شركاء في العمل والعطاء والاستعداد للخمسين بحماس ورغبة صادقة، للحفاظ على ما تحقق خلال الـ 49 عاماً بفضل الإخلاص والانتماء وهو أشبه بالخيال.