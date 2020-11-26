«الفيفا» يشعل نهائي دوري أبطال أفريقيا «المرتقب»!

القاهرة (أ ف ب) - لن يكون نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الأهلي والزمالك، والمقام بشعار «لا للتعصّب»، الأول فقط بين فريقين من دولة واحدة، بل مواجهة تاريخية نارية بين غريمين من مدينة واحدة هيمنا على المسابقات القارية والمحلية.

وأشعل الاتحاد الدولي اللقاء، بعد الإعلان عن إقامة مونديال الأندية في فبراير المقبل، حيث سيكون هناك مكاسب كبيرة للبطل، تصل إلى ملايين الدولارات.

ويخيّم هاجس كورونا على المباراة، وذلك بعد إصابة وليد سليمان وصالح جمعة والمالي أليو ديانج من الأهلي، ومحمود حمدي «الونش» ويوسف أوباما وعبدالله جمعة من الزمالك، مع مساعد المدرب مدحت عبد الهادي، فيما تعافى الثنائي حازم إمام ومحمد حسن، ولاعب الأهلي محمود عبد المنعم «كهربا».

ويملك الجنوب أفريقي موسيماني مدرب الأهلي أفضلية التفوق على الزمالك، حيث قاد صن داونز إلى إحراز لقبه القاري الوحيد على حساب الزمالك في 2016 «3-صفر وصفر-1».

يعوّل موسيماني الذي حل بدلاً من السويسري رينه فايلر مطلع الشهر الماضي، على محلييه، الحارس محمد الشناوي وصانع الألعاب محمد مجدي «قفشة»، ومعه المحترفون التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي.

في المقابل، يملك البرتغالي باتشيكو العائد حديثاً إلى الزمالك، لاعبين مهرة قادرون على قلب الطاولة على منافسهم التقليدي.

وكان الزمالك، بقيادة مدربه السابق الفرنسي باتريس كارتيرون، قد انتزع الكأس السوبر المحلي من الأهلي، في فبراير الماضي، في الإمارات بركلات الترجيح، ثم تفوق عليه 3-1 في الدوري المحلي في أغسطس الماضي.

ورغم غياب الونش أحد أفضل المدافعين في مصر حالياً، فإن محمود علاء يبدو قادراً على تعويض غيابه إضافة، إلى لاعب الوسط المخضرم طارق حامد وبجواره الدولي التونسي فرجاني ساسي، وأمامهم ثلاثي الهجوم المغربي أشرف بن شرقي والدوليان أحمد سيد «زيزو» ومصطفى محمد.

ويسعى الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي «8»، بلقب غائب عن خزائنه منذ 2013 وخوض كأس العالم للأندية للمرة السادسة، فيما يحلم الزمالك بلقب سادس، وأول منذ 2002 للمشاركة في باكورة مونديالاته.

وبلغ الأهلي النهائي الـ13 على حساب الوداد البيضاوي المغربي «2-صفر و3-1»، والزمالك أمام الرجاء البيضاوي «1-صفر و3-1»، بعد تأجيل الإياب أكثر من مرة بسبب تفشي كورونا في صفوف بطل المغرب.