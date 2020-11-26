التميمي: مدرب المنتخب يعلن قبل نهاية العام الحالي

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد المصارعة والجودو وأمين صندوق الاتحاد الدولي، أن استعدادات المنتخب الوطني لأولمبياد طوكيو 2021، تسير بشكل منتظم وحسب البرنامج الموضوع مسبقاً للمعسكرات، لكن الظروف الحالية وإلغاء عدد كبير من البطولات بسبب جائحة كورونا، جعل التحضير قاصراً على التدريبات فقط لفترة طويلة، مشيراً إلى أن تأكيد رئيس وزراء اليابان حول إقامة أولمبياد طوكيو في موعده الصيف المقبل، جعل جميع المنتخبات تسابق الزمن ليكونوا في قمة الجاهزية بحلول موعد الأولمبياد.

وأوضح التميمي أن الاتحاد يدرس عدة ملفات لعدد من المدربين، لاختيار الأنسب لخلافة فاسيل مدرب منتخب الجودو الذي توفي أكتوبر الماضي، مبيناً أن الخيارات مفتوحة لعدد من الجنسيات، وسيتم اختبار الأنسب في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

وقال التميمي: توقف عدد كبير من البطولات جعلنا نركز على المعسكرات، وبرنامجنا المعد من قبل بدء «الجائحة» والمتعلق بالتدريبات لم يتأثر كثيراً بالظروف الصحية الحالية، واستمر بشكل جيد حتى الآن، حيث انتقل لاعبا المنتخب فيكتور وإيفان المتأهلان بالنقاط لأولمبياد طوكيو من معسكر أزمير، الذي شهد مشاركة عدة منتخبات، إلى معسكر لرفع معدل اللياقة البدنية في مولدوفيا حالياً، يستمر حتى 10 ديسمبر موعد انطلاق المعسكر المشترك لمنتخبنا ونظيره الإسرائيلي في تل أبيب، الذي يستمر لنحو أسبوعين.

وأضاف: معسكر تل أبيب جاء في إطار دعوة من الاتحاد الإسرائيلي، والتعاون سيستمر بتبادل المعسكرات بين الاتحادين، والمنتخب الإسرائيلي من أفضل منتخبات الجودو وبه لاعبون متميزون في مختلف الأوزان.

إيفان وفيكتور

وعن برنامج المنتخب بعد ذلك، قال: المنتخب بعدها يقيم معسكراً في أنطاليا ثم بطولة الماسترز في 10 يناير، التي ستتحدد المشاركة فيها من عدمها في الفترة المقبلة، ثم البطولة الآسيوية وتقام في قيرغيزستان أبريل المقبل، وبين هاتين البطولتين فإننا ننتظر روزنامة الاتحاد الدولي وموعد بطولاته التي تقام في فبراير ومارس.

واعتبر التميمي أن المنتخب سيكون في قمة الجاهزية بحلول موعد الأولمبياد، وأن الطموحات والتطلعات تبقى كبيرة الصيف المقبل، بحفاظ منتخب الجودو على تميزه للنسخة الثانية على التوالي بإحراز ميدالية أولمبية جديدة، يؤكد من خلالها أن العمل الاستراتيجي الذي يقوم به الاتحاد برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي ورؤيته الثاقبة تجني ثمار الإنجازات دائماً.

«جراند سلام» في الصالة الجديدة

كشف ناصر التميمي أن البناء في مقر الاتحاد الجديد يتواصل ويتوقع أن يتم استلامه في مايو المقبل، حيث سيتم الانتقال إليه مباشرة، وأكد أن النسخة القادمة من جراند سلام أبوظبي للجودو ستقام على الصالة الاتحاد بمقره الجديد نهاية أكتوبر 2021، والتي روعي في تأسيسها جميع المواصفات الدولية، مشيراً إلى أن المبنى الجديد بجميع منشأته يمثل نقلة نوعية في عمل الاتحاد، كما سيوفر مداخيل جديدة في المستقبل.

الربط الإلكتروني مع «الدولي»

أكد ناصر التميمي أن التحول الرقمي الذي دشنه الاتحاد ويطبق رسمياً من بطولة اليوم الوطني للجودو اليوم، يمثل نقلة نوعية في عمل الاتحاد ومسابقاته، حيث تم ربطه بالنظام الإلكتروني للاتحاد الدولي الذي ستكون المعلومات متوفرة لديه من مرحلة القرعة وحتى نهاية البطولة، وهو ما يمكن من سرعة وصول المعلومة للاتحاد الدولي ونشر أخبار الجودو الإماراتي على موقعه الرسمي.