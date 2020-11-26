غنتوت «أ» يتوج بكأس اليوم الوطني للبولو

غنتوت (الاتحاد)

توّج فريق غنتوت «أ» للبولو بكأس اليوم الوطني الـ49، بعد فوزه على فريق غنتوت «ب» بنتيجة 5-4 في المباراة الاستعراضية، التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول بملعب الشيخ سلطان بن زايد، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، في إطار احتفالات النادي باليوم الوطني الـ 49 للدولة، والتي أقيمت من دون جمهور.

وحضر المباراة علي البواردي رئيس جمعية الإمارات للبولو، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي بالنادي، وعقب المباراة توج الحضور الفريقين بالدروع والهدايا التذكارية.

وخصص النادي جوائز قيمة للجمهور من خلال المسابقة، التي أعدها للمتابعين لنشاطه عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وسيتم السحب لتحديد الفائزين يوم 2 ديسمبر المقبل.

وأشاد علي البواردي بالاحتفالية التي أقامها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، ووجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو، على تنظيم هذه الاحتفالية السنوية، معرباً عن سعادته بحضور مباراة البولو الاستعراضية، والتي جاءت مميزة على كافة المستويات الوطنية.

وأثنى البواردي على التنظيم الرائع للاحتفالية التي نقلت عبر منصة النادي على اليوتيوب، مشيداً بإدارة النادي واللجنة المنظمة التي قامت بمجهود كبير في إخراج الاحتفال في أبهى صورة، كما أشاد بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة في إمارة أبوظبي.

وأشاد سعيد بن حوفان المنصوري برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للمباراة الاستعراضية، التي خرجت بصورة رائعة بفضل التوجيهات الكريمة والمتابعة المستمرة التي أسهمت في إبراز المناسبة السنوية.

وتوجه ابن حوفان بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وإلى كافة الجهات الراعية لنشاط النادي وفي مقدمتها شركة ياس الدولية العقارية ذذم كابيكس دوت كوم.

وأكد زايد الزعابي المدير التنفيذي للنادي، أن احتفال نادي غنتوت باليوم الوطني جاء كما خططت له اللجنة المنظمة العليا بتوجيهات من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، مشيداً بمستوى المباراة الفني، موضحاً أن اليوم الوطني يظل فخراً وعزاً لدولتنا الفتية، التي يفخر المرء بالانتماء لها، وما هذه الاحتفالية إلا جزء بسيط مما يجب علينا تقديمه للدولة، التي منحتنا الكثير.

وأضاف: حرصت اللجنة بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها النادي منذ انطلاقة موسمه الرياضي المجتمعي الحالي، بتوجيهات من القيادة العليا وتعليمات مجلس أبوظبي الرياضي، ووفقاً للبروتوكول الصحي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم، بسبب جائحة كورونا، وبما يضمن السلامة لجميع المشاركين في حملة التوعية، التي يقوم بها النادي منذ انطلاقة موسمه الحالي الاستثنائي.