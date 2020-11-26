نصف ماراثون رأس الخيمة يكشف عن مساراته

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت اليوم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن مسارات السباق والراعي الفني لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2021، حيث تستضيف جزيرة المرجان المطلة على الشواطئ الرائعة لشبه الجزيرة العربية الفعالية الرياضية، وتقام النسخة الـ15 من نصف ماراثون رأس الخيمة، الذي يُعدّ أسرع نصف ماراثون في العالم، ضمن فئتين للسباقات، إحداهما لنخبة الرياضيين المحترفين، والأخرى للمشاركين بمختلف المهارات والقدرات، وذلك عبر مسارات منفصلة لكل منهما. وفيما يبقى المسار المخصص للرياضيين المحترفين دون تغيير عن مسار العام الماضي، فقد تغيّر مسار المشاركين غير المحترفين ليتحول إلى موقع استراتيجي بمناطق منفصلة للبداية والنهاية، بهدف الحفاظ على أعلى معايير السلامة وتدابير الوقاية.

وأعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن رغبتها لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى للجري لعام 2023، وهو حدث عالمي جديد سيجمع الآلاف من العدائين من جميع أنحاء العالم، سيشمل الحدث بطولة العالم الحالية لنصف ماراثون لألعاب القوى، بالإضافة إلى مسابقة بطول 5 كيلومترات.

وتقام الفعالية يوم 19 فبراير 2021، بمشاركة العدّاءة الإثيوبية للمسافات الطويلة وحاملة الرقم القياسي العالمي لسباقات نصف الماراثون، أبابل ييشاني، والتي تأكدت مشاركتها في السباق. ومن المتوقع أن يشهد السباق منافسة حامية بين أبابل، والتي حصلت على لقب بطولة العالم بعد الفوز بسباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2020 أوائل العام الحالي، وبين بريدجيد كوسيجي، والتي تحمل الرقم القياسي العالمي الحالي لسباقات الماراثون والفائزة بأحدث سباقات ماراثون لندن. كما سينافس في سباق الرجال للعام 2021 العدّاء الأوغندي جايكوب كيبليمو، بطل العالم للمسافات الطويلة والبالغ من العمر 20 عاماً، بعد أن حصل على أول ميدالية لبلاده في بطولة العالم لسباقات نصف الماراثون في غدينيا، بولندا في شهر أكتوبر، متفوقاً بذلك على الكيني كيبيووت كاندي، الذي أعلن مشاركته أيضاً، وكان كاندي قد حقق زمناً قدره 58:58 في شهر أكتوبر، إلا أنه يطمح إلى تحقيق زمن أفضل، عند مشاركته في السباق، للدفاع عن لقبه في عام 2021.