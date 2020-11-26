1.25 مليون دولار الفرق بين «البطل» و«الوصيف» في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (الاتحاد) - بعيداً عن كأس البطولة والميداليات الذهبية، يحصل الفائز في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على مليون وربع المليون دولار أكثر من منافسه في هذه المباراة.

ويلتقي الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري خالص للبطولة على مدار تاريخها.

ويحصل الفائز في المباراة على الجائزة المالية المخصصة للفائز باللقب، حيث يبلغ إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليها الفائز بلقب البطولة 5. 2 مليون دولار مقابل 25. 1 مليون دولار للفائز بالمركز الثاني.

وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997، وكانت قاصرة على أصحاب المراكز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5. 427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي، و25. 261 ألف دولار للفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات، و190 ألف دولار للفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

وظلت الجوائز على هذا الحال حتى 2008 قبل زيادتها بداية من 2009 وحتى 2016 لتصبح 5ر1 مليون دولار للفائز باللقب ومليون دولار للوصيف و700 ألف دولار للفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي، و500 ألف دولار للفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات، و400 ألف دولار للفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

وبداية من 2017، شهدت الجوائز المالية للبطولة تطورا كبيرا سواء على مستوى قيمة الجوائز نفسها أو عدد الفرق التي توزع عليها جوائز مالية في المسابقة، حيث أصبحت للفرق التي وصلت لدور الستة عشر، وما زالت الجوائز على حالها منذ 2017 وحتى الآن حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز التي توزع على أصحاب المراكز الأولى وحتى الفرق التي تبلغ دور الستة عشر 5. 12 مليون دولار.