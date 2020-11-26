3 مباريات في دوري أقوياء اليد

دبي (الاتحاد)

يعود دوري أقوياء اليد سريعاً بالجولة الثانية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى يوم غد السبت، حيث يلتقي اليوم الوصل مع الجزيرة بصالة الإمبراطور، ويستضيف فريق مليحة منافسه فريق النصر، وتجمع المباراة الثالثة بين الظفرة ودبا الحصن، وتستكمل الجولة غداً بمباراتين، حيث يظهر العين للمرة الأولى عندما يلتقي الوحدة، وهي المباراة التي تم نقلها من صالة الوحدة إلى صالة البنفسج، فيما يستضيف فريق بني ياس منافسه الشارقة بصالة السماوي.

كان فريق الجزيرة قد سجل التونسي رائد المؤدب في قائمة الفريق ضمن فئة المقيمين، فيما سجل الوحدة المصري أيمن مصباح في نفس الفئة.

من ناحية أخرى، عقدت لجنة الحكام بالاتحاد ورشة عمل للحكام الرياضيين بنادي النصر، وحاضر فيها المحاضر الدولي صالح عاشور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة اليد، وتطرق فيها إلى تطبيقات قواعد اللعب الجديدة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة اليد، وحضرها عبد السلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد رئيس لجنة الحكام والقانون، وعدنان فرج الشامسي عضو اللجنة رئيس اللجنة القانونية، بالإضافة إلى 20 حكماً.