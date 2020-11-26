«راكز» يتحدى المنافسين في حفل «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم راعي المضمار الأصفر «العائلي»، يحتضن مضمار جبل علي عصر اليوم، سباق ند الشبا، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، في الحفل الذي تقدر جوائزه المالية بقيمة 424 ألف درهم.

ويسعى صاحب الأرض «راكز» الفائز في العام الماضي، لإثبات جدارته كمرشح أول في السباق الرئيس البالغ طوله 1000 متر وجائزته 100 ألف درهم برعاية مزارع شادويل، ولكنه يواجه خصوم عنيدة، مثل «وات أميتال»، و«فار سكاي»، و«امبلم سكاي».

ويدافع الجواد «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن لقب الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1000 متر بعد فوزه العام الماضي، بقيادة تاج أوشي وإشراف نيكولاس باشلارد، مسجلاً زمناً قدره 59.11 ثانية وبفارق 5.25 طول.

الجدير بالذكر أن «راكز» المنحدر من نسل «ستريت بوس» فاز في مشاركته الثالثة فبراير 2020، على مسافة 1400 متر بمضمار جبل علي، ولكن فقد المركز الأول بعد شكوى أشارت لوجود تداخل وحرمته من الانتصار.ويعود الجواد المتطور «فراسربيرج» إلى مسافة 1950 متراً المفضلة في الشوط السادس «هانديكاب»، على لقب مركز دبي العقاري، لكنه يواجه «كرينزبيل» الذي يسعى لمضاعفة رصيده من الانتصارات، و«روغير» الذي لن يكون صيداً سهلاً.

وفي الشوط الأول على لقب بنك دبي التجاري لمسافة 1400 متر، تتجه الأنظار نحو «الهدير» صاحب التصنيف الأعلى، والذي أظهر مستوى جيداً في ظهوره الأول، ولكن «مسالي» يسعى لصد محاولة المرشح الأول، وهناك «مان هنتر» المتحفز.

ويواجه صاحب الأرض «توب كليرانس» اختبار صعب في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، على لقب الرضا للتأمين، ويبرز من الخيول المتحدية «ديلي بوليتين» الذي يسعى لمضاعفة رصيده، وهناك خيول قوية أبرزها «هايد بارك»، و«المريب»، و«شجي».

وسيكون الصراع محتدماً بين «افتتاح» الفائز في ثلاث سباقات على الأرضية الرملية، و«فيت اند فورتيون»، و«إمبريزون» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر على لقب الشركة العربية الاسكندنافية «سكانا»، الذي تشارك فيه 8 خيول في سلم التكافؤ.

وتسعى 7 من الخيول الجديدة في سن السنتين لتدوين اسمها في قائمة الفائزين في الشوط الخامس على لقب أس آي اس البريطانية لمسافة 1000 متر، أبرزها «تهديد»، و«لاين أوف صن شاين»، وينافسهما «أنكل حامد».

وتستمر مسابقة جبل علي لترشيحات الجماهير بجوائز مالية ثمينة، ولكن عن بعد، بسبب صعوبة الظروف التي يمر بها العالم، نظراً لانتشار وباء «كورونا» على أمل عودة قريبة للجمهور، وذلك عقب انتهاء أزمة.