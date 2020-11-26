أرنوس يتطلع لبصمة «المقيم» في بطولتي دبي للجولف

دبي (الاتحاد)

يستمتع النجم المقيم في دبي ونجم الجولة الأوروبية أدري أرنوس، بفرصة خوض الأحداث العالمية المتتالية للجولف التي تقام في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث من المقرر أن يلعب الإسباني في بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية بالفترة من 2 إلى 5 من الشهر المقبل، وهو يتطلع من خلالها إلى حجز مكانه في منافسات بطولة «جولة موانئ دبي العالمية»، ختام الموسم للجولة الأوروبية «السباق إلى دبي» بالفترة من 10 إلى 13 من الشهر ذاته.

وكان الإعلان الأخير عن البطولة الجديدة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار أميركي، هو الحدث الإضافي رقم 15 والأخير الذي يضاف إلى جدول الجولة الأوروبية الجديد أثناء الجائحة، بمثابة أخبار سارة للإسباني الذي يقيم في الإمارة منذ بداية العام.

قال أرنوس: «الجولة الأوروبية أعادت جدولة الجدول الزمني، وإضافة بطولة الجولف في دبي المقدمة من موانئ دبي العالمية في الأسبوع الذي يسبق بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهذا أمر مثير، فالحصول على فرصة اللعب في حدث آخر للجولة الأوروبية في دبي سيكون أمراً رائعاً، ليس فقط للاعبين ولكن أيضاً للمدينة، لأنه سيظهر أن الإمارة هي الوجهة الأولى في العالم للجولف».

وأضاف أرنوس: «أعتقد أنني أتحدث نيابة عن كل لاعب في الجولة، لأقول: كم نحن سعداء وممتنون لأننا قادرون على إنهاء الموسم في دبي بحدثين في عقارات جميرا للجولف، وفي أماكن أخرى من العالم ربما لن تتمكن من استضافة هذه البطولات، لكن دبي منحتنا الفرصة لمواصلة القيام بما نحبه، ونحن ممتنون جداً لذلك».