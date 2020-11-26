«الشارقة البحري» يناقش تحضيرات المرحلة المقبلة

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد بن جاسم المدفع، خلال اجتماعه الذي عقد أمس الأول البدء في إعداد الخطة الإستراتيجية، وإطلاق مشروع مسرّعات المستقبل من قبل لجنة الاستراتيجية في النادي، ودراسة مقترح إنشاء مركز تدريبي لكافة أنشطة الرياضات البحرية بمدينة الشارقة.

كما اطلع المجلس على آخر تحضيرات إطلاق فريق الشارقة للغوص، الذي سيتم الإعلان عنه قريباً من خلال تقديم الفريق والتعرف على مقوماته، والاطلاع على أجندة مشاركاته ونشاطه خلال الفترة المقبلة.

كما ناقش المجلس الإدارة التنفيذية بالنادي كافة التحضيرات والاستعدادات الخاصة ببطولة الساحل الشرقي لصيد أسماك الكنعد المقرر تنظيمها قريباً، وكذلك العديد من الأمور المهمة التي تتعلق بنشاط المرحلة المقبلة، كما اطلع على تقارير اجتماعات اللجان والإدارة الفنية والإدارية في النادي، وطالع المجلس كافة المكاتبات والرسائل الواردة من كافة الجهات المتعاونة محلياً ودولياً.