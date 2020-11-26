النصر وبني ياس.. «أصدقاء الأمس»

معتصم عبدالله (دبي)

يقف كرونسلاف جوريتش مدرب النصر، للمرة الأولى على المنطقة الفنية، أمام فريقه السابق بني ياس، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين الليلة، ضمن الجولة السابعة لدوري الخليج العربي، وتعد مباراة الليلة هي الثانية للمدرب الكرواتي أمام «أصدقاء الأمس»، بعدما اكتفى بالتوجيه من المدرجات، في المواجهة الأولى خلال الدوري، في الموسم الماضي «الملغي» بداعي الإيقاف، والتي انتهت بتفوق «السماوي» 1-0.

ولم يتردد مدرب «العميد» في وصف مواجهة بني ياس بـ «الخاصة»، عطفاً على ارتباطه العاطفي بـ «السماوي» الذي يعد المحطة التدريبية الأولى للمدرب الكرواتي في دوري الخليج العربي، قبل الانتقال إلى تدريب «العميد».

وتعزز الرغبة في العودة إلى «سكة الانتصارات»، من أجواء التحدي، في مباراة الليلة، والتي يطمح من خلالها «الأزرق» إلى تجاوز تأثير خسارة الجولة الماضية أمام الشارقة 1-2، في الوقت الذي يأمل فيه «السماوي» استعادة «النجاعة الهجومية»، والتي غابت عن الفريق، خلال جولتين على التوالي، أملاً في حصد الانتصار الرابع، بعد التعثر في الجولات الثلاث الماضية.

وتضمن الأرقام الرسمية لـ «وقت اللعب الفعلي» خلال الجولات الماضية للدوري، والتي تم إعلانها من رابطة المحترفين مؤخراً متعة المشاهدة لمباراة الفريقين، بعدما احتل «العميد» المركز الثالث في القائمة برصيد 29.20 دقيقة، مقابل 27.52 دقيقة لبني ياس الرابع.