27 هدفاً «بيضاء» في دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (د ب أ)- 13 هدفا سجلها الفريق في بداية مسيرته بالبطولة، برهنت على رغبة الزمالك المصري، في ترك بصمة حقيقية في النسخة الحالية، من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمنافسة على اللقب الغائب عنه منذ 2002.

واستهل الزمالك مسيرته في البطولة بنفس القوة التي قدمها منافسه التقليدي العنيد الأهلي، الذي يلتقيه في المباراة النهائية للبطولة، حيث تغلب على ديكيداها الصومالي 7 - صفر ذهاباً و6 - صفر إياباً في الدور التمهيدي، علماً بأن المباراتين أقيمتا على استاد برج العرب بالإسكندرية، مثلما كان الحال في مباراتي الأهلي أمام «اطلع بره» الجنوب سوداني في الدور التمهيدي للنسخة نفسها.

وكانت هذه هي الخطوة الأولى على طريق وصول الزمالك للمباراة النهائية في النسخة الحالية والتي ستكون أول نهائي مصري خالص للبطولة.

وعلى مدار مسيرته نحو المباراة النهائية، خاض الزمالك 14 مباراة تغلب فيها على جميع منافسيه باستثناء مازيمبي الكونغولي الذي فاز على الزمالك 3 - صفر، وتعادل معه سلبيا في دور المجموعات.

وخلال هذه المباريات الـ14، حقق الزمالك الفوز في ثماني مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم، علماً بأنه حافظ على سجله خاليا من الهزائم في جميع المباريات السبع التي خاضها على ملعبه بينما جاءت الهزائم الثلاث في المباريات التي خاضها خارج ملعبه.

وخلال هذه المسيرة الناجحة بمباريات البطولة هذا الموسم، قدم الزمالك معدلاً تهديفياً عالياً، حيث سجل لاعبوه 27 هدفاً «نحو هدفين في المباراة الواحدة»، مقابل تسعة أهداف اهتزت بها شباك الفريق بمتوسط 64. 0 هدف في المباراة الواحدة.