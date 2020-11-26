ويلشير يتحدث إلى «الاتحاد»: الإمارات بوابة العودة القوية إلى الملاعب

مراد المصري (دبي)

كشف النجم الإنجليزي جاك ويلشير نجم أرسنال السابق، أن وجوده في الإمارات خلال الفترة الحالية، بهدف تنفيذ برنامج تدريبي خاص يمضي بنجاح تام، وأصبح جاهزاً بدنياً أكثر من أي وقت مضى، من أجل العودة القوية من هنا، مقدماً الشكر إلى كل من سانده خلال تحضيراته في دبي التي وصفها بالمذهلة، بالنظر إلى المرافق المتميزة التي تضمها الإمارات.

وتحدث ويلشير إلى «الاتحاد»، وقال: أحب الحضور إلى هنا، ويحدث ذلك على مدار أكثر من عقد من الزمان، وكنت محظوظاً هذه المرة، بالتدريب في المرافق الرائعة، بمجمع ند الشبا الرياضي، وأجد كل ما أحتاجه من ملاعب وتجهيزات والطاقم المتخصص، وتأقلمت تدريجياً مع درجة الحرارة، وهو ما ساعدني على استعادة جاهزيتي البدنية.

وعبر ويلشير عن إعجابه بالكرة الإماراتية خلال متابعته للمباريات، وقال: شاهدت بعض اللقاءات على التلفاز، خلال إقامتي في الفندق، وأتمنى الحصول على الفرصة لحضورها في الملعب قريباً، وأحاول متابعة المزيد خلال الأيام المقبلة، ويوجد عدد من العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واللاعب العربي دائماً ما يملك المهارة، ويحب أن تكون الكرة بين قدميه، وهنا في دوري الخليج العربي لمست جانباً تكتيكياً كبيراً في اللعب.

وحول إمكانية لعبه في أرسنال مجدداً، في ظل طالبة الجماهير بعودته، قال: أحب «المدفعجية»، وقضيت معه فترة طويلة من حياتي، وكان جزءاً كبيراً من حياتي، منذ أن كنت طفل، وحتى الآن، وأتمنى أن يتحسن الفريق، والمدرب الجديد الذي يحاول تدريجياً غرس أفكاره مع الفريق، وقلت سابقاً أريد تحدياً جديداً، حيث قضيت فترة طويلة في «البريميرليج»، ولعبت مع بعض الأندية، لذلك أعتقد أنه الوقت حان لتحدٍ جديد، وأتطلع إلى تجربة مختلفة.

وأضاف: لا يوجد مباحثات رسمية مع أرسنال، والفريق يبقى في قلبي، وله كل عشقي، وإن كنت سأبقى في إنجلترا، فإنني أتمنى أن أعود إلى صفوفه، وأدرك إنه اختار التوجه في مسار فني مختلف عن فترة وجودي معه.

وفيما يتعلق برأيه في المصري محمد النني الذي رافقه في أرسنال، قال: أحب اللعب معه، وطريقته في اللعب، وتغطية جميع زوايا الملعب في المباريات، وأثبت أنه يملك شخصية متميزة، ونجح في اختبار صعب، لأنه ذهب في إعارة لمدة موسم، وهذا ليس سهلاً على أي لاعب، وعندما عاد مجدداً إلى أرسنال فرض نفسه، ليعود أساسياً في التشكيلة.

وأشار إلى أن الدوري الإنجليزي يمر بفترة غريبة نوعاً ما، بسبب فيروس كورونا، وقال: عدم حضور الجماهير أدى إلى غياب أفضلية اللعب على ملعبك، وأرى أن توتنهام فريق جيد للغاية، وقادر على المنافسة مع مدربه جوزيه مورينيو، من خلال التوازن الهجومي والدفاعي لديه، وهو سينافس على اللقب، ولكن شخصياً أرشح ليفربول لتكرار التتويج باللقب للعام الثاني، مع المدرب يورجن كلوب.

وأعترف ويلشير بأن منتخب إنجلترا مختلف عن الفترة الماضية، وقال: عندما لعبت مع «الأسود الثلاثة» في سن صغيرة، كنت أحد القلائل، وحالياً نرى العديد من الأسماء الشابة في التشكيلة، وهذا شيء إيجابي للغاية.

وأشار أن فترات التعافي من الإصابة صعبة دائماً على أي لاعب، لكن بالنسبة له كان الجانب الذهني الأكثر صعوبة، لأن خوض البرنامج التأهيلي يكون منفرداً، ومع ذلك يرى نفسه جاهزاً للعودة بقوة مرة أخرى خلال يناير المقبل.