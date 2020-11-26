البطائح ودبا الحصن.. «قمة الثالثة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات، في سباق البحث عن النقاط، وتحسين المراكز، والبقاء في واجهة المنافسة، حيث يستقبل البطائح ضيفه دبا الحصن، ويحل الحمرية ضيفاً على العربي، ويستضيف مصفوت فريق مسافي، في حين تستكمل المباريات بمباراتين غداً، دبا الفجيرة مع الإمارات، والعربي مع التعاون.

ويتطلع البطائح إلى استعادة التوازن في البطولة بعد الخسارة أمام «صقور الإمارات» 2- 3 في الجولة الماضية، والتي جمدت رصيده عن 3 نقاط، بعد الفوز الأول على الحمرية 2-1، وعدم التراجع عن طموح المنافسة، خاصة أن المواجهة اليوم أمام منافس مباشر في المركز الأول «المشترك» بجانب «الصقور»، بينما يتطلع الحصن صاحب العروض القوية إلى «العلامة الكاملة» الثالثة على التولي، والتي تعني ضمان وجوده في المقدمة، على أمل تعثر «الصقور» في مباراته الصعبة خارج ملعبه غداً أمام دبا الفجيرة.

وفي المباراة الثانية، يسعى العربي للخروج بأفضل نتيجة أمام ضيفه الحمرية، بعد تعادله في الجولة الماضية مع العروبة 1-1، خاصة أنه غاب عن الجولة الأولى بسبب القرعة، وفي المقابل يسعى الحمرية الذي لم يقدم الأداء المنتظر إلى الخروج من دائرة التراجع على مستوى النتائج التي بدأها بالخسارة من البطائح 1-2، والتعادل مع دبا الفجيرة 1-1 في الجولة الماضية.

وفي المباراة الثالثة، يبحث مصفوت عن الفوز واستعادة التوازن أمام ضيفه مسافي، بعد خسارتيه من دبا الحصن 2- 3، والتعاون 4- 5، وسعت إدارة النادي لتعزيز الثقة في اللاعبين، وتحفيزهم معنوياً، لإظهار الروح العالية التي حضرت في التصفيات التمهيدية للكأس، بينما يتطلع مسافي الفائز في الجولة الأولى على التعاون 2 -1، والغائب عن الجولة الماضية، إلى العودة بالنقاط الثلاث، وتقديم المستوى الفني الجيد.