«السيتي».. «اللحن 12»

باريس (أ ف ب)

وضع ريال مدريد الإسباني المدرب الإيطالي أنتونو كونتي في مأزق، بعد تفوقه على الإنتر في عقر داره 2-صفر في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأول، في أمسية شهدت تأهل حامل اللقب بايرن ميونيخ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي إلى ثمن النهائي، وطبعها رحيل الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا.

وشهدت جميع المباريات وقوف اللاعبين دقيقة صمت قبل المباراة لوفاة مارادونا بسبب سكتة قلبية.

وبلغ مانشستر سيتي ثمن النهائي بفوزه على أرض أولمبياكوس اليوناني 1-صفر، وضمن هدف الشاب فيل فودن من تسديدة أرضية قبل تسع دقائق من الاستراحة النقاط لفريق المدرب الإسباني جوزيب جوارديولا، ورفع السيتي رصيده إلى 12 نقطة كاملة، بفارق 3 نقاط عن بورتو البرتغالي الذي ألحق بمضيفه مرسيليا الفرنسي خسارته الرابعة توالياً 2-صفر في المجموعة الثالثة.

وقال جوارديولا بعد التأهل: «كل الدعم لسيرخيو أجويرو، لأن دييجو كان جدّ طفله، هناك لافتة في الأرجنتين قرأتها قبل سنوات كتب عليها: لا يهم ما فعلته في حياتك، بل ما فعلته لأجلنا، هناك القليل من اللاعبين الخارقين في التاريخ، هو أحدهم. بالنسبة لجيلنا، فإن كأس العالم 1986 جعلت الرياضة أفضل».

وفي مباراة الإنتر وريال مدريد افتتح «الملكي» التسجيل بركلة جزاء للبلجيكي إدين هازارد في الدقيقة السابعة، قبل أن يسهم البرازيلي رودريجو بهدف التقدم في الدقيقة 59، بعد ثوان من دخوله بديلاً، بكرة ارتدت من المغربي أشرف حكيمي.

ورفع ريال رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة، خلف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني «8 نقاط» الذي أسقط شاختار دانيتسك الأوكراني برباعية، فيما أصبح «النيراتزوري» على باب قوسين من الخروج من المسابقة من الدور الأول للعام الثالث توالياً باكتفائه بنقطتين من 4 مباريات في ذيل الترتيب.

وقال هازارد: «لعب الفريق جيداً، من أجل ضمان نقاط مهمة، نحتاج إلى النقاط من المباراتين المتبقيتين، التسجيل كان مهماً لي ولكن الأهم كان الفوز».

أما قائد الإنتر وحارسه السلوفيني سمير هندانوفيتش، فقال: «الوضع صعب، ولكن الأمل موجود، يجب أن ننتقل من الوعود إلى الفعل».

وتأهل بايرن ميونيخ إلى ثمن النهائي، بفوزه على ضيفه سالزبورج النمساوي 3-1 ضمن المجموعة الأولى، وسجل للفائز الذي طُرد لاعب وسطه الإسباني مارك روكا، هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي كينجسلي كومان ولوروا سانيه، وللخاسر الألماني مرجيم بيريشا، ورفع البايرن رصيده إلى 12 نقطة ضامناً حتى صدارة المجموعة، بعد تعادل أتلتيكو مدريد الإسباني «5 نقاط» مع ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي «3» سلباً.

والبايرن الذي اكتسح سالزبورج ذهاباً 6-2، عزز رصيده الرائع في المسابقة القارية إلى 15 انتصاراً متتالياً.

وقال الحارس مانويل نوير الذي تألق خلال المباراة: «من المهم أن نضمن صدارة المجموعة، هذه خطوة واضحة بالاتجاه الصحيح».

وبافتتاحه التسجيل، رفع ليفاندوفسكي رصيده في المسابقة إلى 71 هدفاً، معادلاً رقم الإسباني راوول جونزاليس في المركز الثالث، ووراء البرتغالي كريستيانو رونالدو «133»، والأرجنتيني ليونيل ميسي «118».

وأخفق ليفربول الإنجليزي المأزوم بغيابات لاعبيه في حسم تأهله إلى ثمن نهائي، بعد خسارته على أرضه أمام أتالانتا الإيطالي صفر-2.

وبرغم خسارته، بقي ليفربول، الفائز ذهاباً 5-صفر مطلع الشهر الجاري، متصدراً للمجموعة الرابعة بتسع نقاط بفارق نقطتين عن أياكس أمستردام الهولندي الفائز على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي متذيل الترتيب 3-1، وأتالانتا أحد نجوم الموسم الماضي، والذي دخل بقوة على خط التأهل.

وقال كلوب مدرب ليفربول: «هذه خسارة مستحقة في مباراة صعبة، لم يصفر الحكم كثيراً، وهذا ما صعب الأمور أكثر للطرفين، كانت المباراة مكثفة واحتجنا للتوقف».

وفي ظل غياب عملاق الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك المصاب لفترة طويلة، افتتح السلوفيني يوسيب إيليتشيتش التسجيل، متابعاً من مسافة قريبة عرضية بعيدة المدى من الأرجنتيني بابو جوميس في الدقيقة 60، وبعد دقائق قليلة، ضاعف الطليان تقدمهم بسيناريو مماثل وكرة وصلت إلى الألماني روبن جوزنس، وتابعها في الشباك في الدقيقة 64، وفي المباراة الثانية، تغلب أياكس على ضيفه ميدتيلاند الدنماركي 3-1.