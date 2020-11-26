«دبي الرياضي» يبحث التعاون مع سانت إتيان

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس دبي الرياضي سبل التعاون ومجالات الاستثمار مع نادي سانت إتيان، أحد أعرق الأندية الفرنسية المحترفة، والذي شهد تألق العديد من اللاعبين الفرنسيين. جاء ذلك خلال استقبال سعيد حارب أمين عام «دبي الرياضي»، لبرنار كيازو رئيس النادي الفرنسي، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام.

وأهدى أمين عام المجلس للضيف كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قصتي باللغة الإنجليزية، الذي يوثق بالكلمة والصورة مراحل تأسيس دولة الإمارات.