«تأهيلي النخبة» يحدد الصاعدين إلى «السلم للدراجات»

دبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد الدراجات الهوائية، اليوم، السباق التأهيلي للنخبة بمنطقة سيح السلم بدبي، لمسافة 90 كم والمؤهل للمشاركة في النسخة الخامسة من بطولة السلم، التي تقام خلال شهر ديسمبر المقبل بمضامير رياضة الدراجات بمنطقة سيح السلم في دبي، بدعم وتوجيهات مكتب المشتريات والتمويل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

ويخصص سباق اليوم التأهيلي لدراجي الأندية المواطنين والدراجين الهواة المقيمين داخل الدولة، وذلك لاختيار 50 دراجاً من الذين يحتلون المراكز الأولى في السباق للتأهل للبطولة 20 من لاعبي الأندية و30 من المقيمين.

كانت الحمرية احتضنت الجمعة الماضية المرحلة الأولى من التصفيات، التي كانت خصصت للدراجين المواطنين الهواة

وشهدت مشاركة 160 دراجاً، تأهل منهم 40 دراجاً إلى النهائيات، إضافة إلى الدراجين الذين حققوا المراكز العشرين الأولى في بطولة العام الماضي، و50 دراجاً من الذين يحتلون المراكز الأولى في سباق سيح السلم اليوم.