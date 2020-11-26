«ديربي لندن».. استعد للهجوم

لندن (د ب أ)

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي أن فريقه عليه أن يكون مستعداً للهجوم، حينما يواجه ضيفه توتنهام بعد غدٍ في ديربي لندن ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة بين التلميذ لامبارد، الذي لعب تحت قيادة مورينيو بين صفوف تشيلسي لسنوات.

ويتقاسم توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول برصيد 20 نقطة لكل منهما بفارق نقطتين عن تشيلسي «الثالث».

ويضع تشيلسي في اعتباره أن الفوز على توتنهام، سيصعد به إلى الصدارة حال تعثر ليفربول أمام برايتون يوم السبت.

ويخوض تشيلسي ديربي لندن بمعنويات عالية بعد فوزه على رين الفرنسي 2 /‏1 في دوري أبطال أوروبا، بينما خاض توتنهام أمس مباراته أمام لودجوريتس في بطولة الدوري الأوروبي.

وقال لامبارد لدى سؤاله عما إذا كانت المهمة الأوروبية ستؤثر على ديربي لندن: جوزيه بإمكانه الاختيار من بين مجموعة قوية للغاية مع تطبيق سياسة التدوير، إنهم في وضعية قوية، سنرى الاختيارات المتاحة.

وأضاف: إذا لم تدخل المباراة بحالة من النشاط وبقدرة على الهجوم في ديربي لندن، فعليك ألا تخوض المباراة، وهذا ينطبق على الفريقين.

وأكد مورينيو أن فريقه سيفتقد جهود توبي الديرفيريلد لنحو شهر، بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام مانشستر سيتي. وقال مورينيو بشأن غياب الديرفيريلد: كان يقدم أفضل أداء له، إنه لاعب مهم وسنفتقده.

وأضاف: لدينا دافينسون سانشيز وجو رودون، سنقاتل بما هو متاح لنا.