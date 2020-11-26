«تجديف دبي» ‬يرتدي الثوب الجديد

دبي (الاتحاد)

تعود المنافسة مجدداً لبطولة ‬دبي ‬لقوارب ‬التجديف ‬المحلية ‬30 ‬قدماً، ‬التي ‬ينظمها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية ‬ضمن ‬روزنامة ‬السباقات ‬البحرية ‬في ‬الموسم ‬الرياضي ‬2020-2021، ‬وذلك ‬بإقامة ‬سباق ‬الجولة ‬الأولى ‬اليوم ‬في ‬قناة ‬دبي ‬المائية.

وتلبس‎ ‬المنافسات ‬هذا ‬الموسم ‬ثوباً ‬جديداً، ‬بعد ‬اعتماد ‬تعديلات ‬جديدة ‬على ‬القوارب ‬أقرها ‬نادي ‬دبي ‬الدولي ‬للرياضات ‬البحرية، ‬حيث ‬تم ‬تحديد ‬عدد ‬طاقم ‬القارب ‬9 ‬أفراد، ‬بينهم «سكوني ‬واحد ‬و8 ‬بحارة»، ‬منهم ‬7 ‬من ‬أبناء ‬الدولة ‬و2 ‬من ‬المقيمين، ‬بشرط ‬إبراز ‬الهوية، ‬وتقرر ‬أن ‬يكون ‬وزن ‬القارب ‬مفتوحاً، ‬على ‬أن ‬يكون ‬مصنوعاً ‬من ‬خشب «‬ساي».

‬ويشهد ‬الحدث ‬مشاركة ‬أكثر ‬من ‬40 ‬قارباً، ‬يتقدمها ‬حامل ‬لقب ‬كأس ‬آل ‬مكتوم ‬2019 ‬ومتصدر ‬الترتيب ‬الموسم ‬الماضي ‬القارب ‬«عمان ‬44»، و«فيكتوريوس ‬53»، ‬و«الخالدية ‬54»، و«‬شرطة ‬دبي ‬1و3»، ‬وقاربا ‬فريق «‬وادي ‬سهم ‬2 ‬و14» ‬و«عناد ‬6»، ‬وقاربا ‬فريق ‬«دبي ‬5 ‬و51»