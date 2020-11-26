دبي (الاتحاد)
تعود المنافسة مجدداً لبطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2020-2021، وذلك بإقامة سباق الجولة الأولى اليوم في قناة دبي المائية.
وتلبس المنافسات هذا الموسم ثوباً جديداً، بعد اعتماد تعديلات جديدة على القوارب أقرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حيث تم تحديد عدد طاقم القارب 9 أفراد، بينهم «سكوني واحد و8 بحارة»، منهم 7 من أبناء الدولة و2 من المقيمين، بشرط إبراز الهوية، وتقرر أن يكون وزن القارب مفتوحاً، على أن يكون مصنوعاً من خشب «ساي».
ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 40 قارباً، يتقدمها حامل لقب كأس آل مكتوم 2019 ومتصدر الترتيب الموسم الماضي القارب «عمان 44»، و«فيكتوريوس 53»، و«الخالدية 54»، و«شرطة دبي 1و3»، وقاربا فريق «وادي سهم 2 و14» و«عناد 6»، وقاربا فريق «دبي 5 و51»