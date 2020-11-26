26 فريقاً في «القائمة الذهبية» لبطولة دوري أبطال أفريقيا

القاهرة (الاتحاد) - عندما يلتقي الأهلي والزمالك في أول نهائي مصري خالص لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سيكون الظهور الثالث عشر للأهلي في النهائي والثامن للزمالك على مدار تاريخ البطولة منذ نسختها الأولى في موسم 1964- 1965 وحتى الآن.

وعلى مدار تاريخ البطولة، توج 26 فريقاً مختلفاً باللقب حتى الآن، ولن يرتفع هذا العدد من خلال مباراة الجمعة، بغض النظر عن الطرف الفائز بها، نظراً لأن طرفي النهائي في النسخة الحالية سبق لهما الفوز باللقب.

وإلى جانب هذه الفرق التي توجت باللقب، شهد تاريخ البطولة ظهور 19 فريقاً في النهائي مرة واحدة على الأقل، ولكن أي منهم لم يستطع الفوز باللقب.

والقائمة التالية توضح الفرق التي ظهرت في المباراة النهائية على مدار تاريخ البطولة مع عدد الألقاب أو عدد مرات الفوز بلقب الوصيف لكل فريق، الأهلي «8»، الزمالك «5»، مازيمبي الكونغولي «5» والترجي التونسي «4»، وهافيا كوناكري الغيني «3» والرجاء البيضاوي المغربي «3» وكانون ياوندي الكاميرون «3» وأشانتي كوتوكو «2» والوداد البيضاوي المغربي «2» وشبيبة القبائل الجزائري «2» وإنييمبا النيجيري «2» ووفاق سطيف الجزائري «2»، مقابل لقب لكل من فيتا كلوب الكونغولي وهارتس أوف أوك الغاني والنجم الساحلي التونسي والأفريقي التونسي والإسماعيلي المصري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وكوتوكو الغاني وأسيك ميموزا الإيفواري وصن داونز الجنوب أفريقي وأوريكس دوالا الكاميروني وستاد أبيدجان الإيفواري وكارا برازافيل «الكونغو الديمقراطية» ومولودية الجزائر الجزائري ويونيون دوالا الكاميروني.