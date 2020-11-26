حكم جزائري سيدير نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك والأهلي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تعيين الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقررة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

ويعاون غربال، المغربي رضوان جيد، حكماً لتقنية "في أيه آر"، والزامبي جاني سيكازوي حكماً رابعاً.

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد القاهرة وأسفر عن ارتداء الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الزي البنفسجي.

ويرتدي الزمالك الزي الأبيض بالكامل وسيرتدي حارسه الزي الأخضر.