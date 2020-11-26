الأهلي والزمالك.. «الديربي» العاشر في العالم

سلطان آل علي (دبي) - أصدرت مجلة «فور فور تو» البريطانية الشهيرة تقريراً يوضح قائمة أكبر 50 «ديربي» على مستوى العالم.

ولم تشهد القائمة سوى «ديربيين عربيين»، وكلاهما من قارة أفريقيا، كما تضمنت 3 مواجهات آسيوية.

في الوقت الذي يتصدر فيه نهائي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا المشهد، يأتي هذا التصنيف ليعزز من قيمة المواجهة، حيث صنّفت المجلة «ديربي القاهرة» في المركز العاشر على العالم والأول عربياً، متفوقاً بهذا المركز على «ديربيات» عريقة مثل «ديربي الغضب» بين الإنتر وميلان الذي جاء في المركز 13، و«ديربي» شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام بالمركز 20، بالإضافة إلى العديد من القمم العالمية التاريخية الكبيرة.

وتعد المواجهة المصرية الكبرى الأقوى عربياً، رغم وجود «ديربي كازابلانكا» بين الرجاء والوداد المغربي في القائمة، ولكن في المركز 26.

في حين غابت مواجهات أندية قارة آسيا العربية عن القائمة، وتواجدت 3 مواجهات أقواها هو ديربي مدينة كولكاتا الهندية بين موهون باغان وإيست بنغال في المركز 21، بينما جاءت مواجهة بيرسبوليس واستقلال طهران في المركز 33، والمواجهة الكورية الجنوبية بين سيؤول وسوون بلووينجز في المركز 43.

وضمّت قائمة العشر «ديربيات» الأكبر مواجهة بوكا جونيوز وريفر بليت على رأس القائمة لاعتبارات كثيرة، فهذا «الديربي» يتجاوز حاجز كرة القدم إلى الحياة الاجتماعية والطبقية والسياسية، في حين جاء «كلاسيكو الأرض» بين برشلونة وريال مدريد ثانياً، والذي تراجعت أسهمه بصورة ملحوظة، بعد خروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مما قلل من الزخم الإعلامي.

وفي المركز الثالث مواجهة سيلتيك ورينجرز في اسكتلندا، فيما احتل «الديربي» الأقدم في العالم خارج إنجلترا بين ناسيونال وبينارول، والذي بدأ منذ 1900 في أوروجواي المركز الرابع في القائمة.

واحتل «ديربي» العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو في استاد الأولمبيكو في المركز الخامس، ومن بعده ديربي البوسفور بين جلطة سراي وفنرباخشة، أما «الديربي» السابع فهو بين كبيري إنجلترا، ليفربول ومانشستر يونايتد، والذي يعتبر صراعاً مستمراً لإثبات الزعامة في المملكة المتحدة، وضمت القائمة ديربي جريميو وإنترناسيونال البرازيلي في المركز الثامن، و«ديربي الرور» الألماني بين شالكه ودورتموند في المركز التاسع.