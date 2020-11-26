محامي مارادونا ينتقد بطء خدمة الطوارئ.. والأرجنتين تبكي بطلها

انتقد ماتياس مورلا محامي دييجو مارادونا، اليوم الخميس، ما قال إنه بطء خدمة الطوارئ في الاستجابة لأسطورة كرة القدم، فيما يودع الأرجنتيون بطلهم مع بداية الحداد الوطني.

وقال المحامي إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة نجم كرة القدم.

وتوفي مارادونا (60 عاماً)، أمس الأربعاء، في منزله في «تيجري» شمال العاصمة بوينس أيرس بعد إصابته بأزمة قلبية. وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة. وخضع، قبل أسابيع، لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

وقال مورلا، في بيان على حسابه على تويتر: «ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض».

وأضاف أن «سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية»، مشيراً إلى أنه لا ينبغي «تجاهل» الحقيقة وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر.

في هذه الأثناء، اصطف الأرجنتينيون في شوارع بوينس أيرس، اليوم الخميس، لتوديع أسطورة كرة القدم، الذي يسجى جثمانه في تابوت بقصر «كاسا روسادا» الرئاسي ملفوفاً بالعلم الأرجنتيني وقميصه الشهير رقم 10.

وتلقي جموع غفيرة نظرة الوداع على جثمانه خلال ثلاثة أيام من الحداد الوطني.

وفي وقت مبكر اليوم الخميس، اصطف الآلاف في طوابير طويلة بشوارع المدينة قريباً من ساحة «بلازا دي مايو». ووقعت بعض المشاجرات عندما حاول البعض دخول القصر لرؤية بطلهم.

وقال كريستيان مونتيلي (22) عاماً، وهو مشجع لنادي «بوكا جونيورز» الذي انتمى إليه مارداونا في السابق، والدموع تملأ عينيه: «مارادونا أعظم شيء حدث لي في الحياة. أحبه كحبي لوالدي وأشعر وكأن والدي هو الذي توفي».

ومن وراء حاجز يفصلهم عنه، نثر مشجعون الزهور وألقوا قمصان كرة القدم وغيرها وهم يحاولون الاقتراب من النعش.

ونعى كبار الرياضيين وقادة العالم، بمن فيهم البابا فرنسيس الأرجنتيني، نجم كرة القدم السابق. كما نعاه مشجعوه من نابولي الإيطالية، حيث كان قد لعب هناك مع ناديها.

وخرج عشرات الآلاف الأرجنتينيين إلى الشوارع أمس الأربعاء حداداً عليه، ووضعوا الزهور والرسائل عند البيت الذي قضى فيه طفولته وعند ناديه السابق «بوكا جونيورز» لكرة القدم.